Haberler Yaşam Asgari ücret zammı tespit komisyonu o tarihte toplanacak! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 29.11.2022 18:51 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 18:52

Asgari ücret zammı tespit komisyonu o tarihte toplanacak! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Tespit komisyonu 7,8,9 Aralık tarihlerinde bir araya gelecek ve son sözün Bakan Bilgin duyuracak. Konuya ilişkin çalışmalar tüm hızıyla devam ederken "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin ise peş peşe açıklamalar gelmişti. Bakan Bilgin son açıklamasında yüzde 50'lik zam iddialarına yanıt vermiş ve gerçekçi rakamlar düşünülmesi gerektiğini vurgulamıştı. Peki, 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair son durum ve detaylar.