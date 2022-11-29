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Giriş Tarihi: 29.11.2022 18:51 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 18:52

Asgari ücret zammı tespit komisyonu o tarihte toplanacak! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Tespit komisyonu 7,8,9 Aralık tarihlerinde bir araya gelecek ve son sözün Bakan Bilgin duyuracak. Konuya ilişkin çalışmalar tüm hızıyla devam ederken "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Konuya ilişkin ise peş peşe açıklamalar gelmişti. Bakan Bilgin son açıklamasında yüzde 50'lik zam iddialarına yanıt vermiş ve gerçekçi rakamlar düşünülmesi gerektiğini vurgulamıştı. Peki, 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair son durum ve detaylar.

Asgari ücret zammı tespit komisyonu o tarihte toplanacak! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Milyonların beklediği Asgari ücret zammı için gözler Aralık ayındaki tespit komisyonu toplantılarına çevrildi. Tarihlerin belirlendiği toplantı öncesinde beklenti ve tahminler de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda "2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Yeni asgari ücret zammı, enflasyon oranları ile birlikte değerlendirilecek ve hükümet vatandaşları enflasyona ezdirmeme sloganıyla son kararı verecek. İşte konuya dair gelen son açıklamalar ve merakla beklenen o detaylar.

Asgari ücret zammı tespit komisyonu o tarihte toplanacak! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

ÇALIŞMALAR ARALIK AYINDA BAŞLIYOR

Yeni asgari ücret, enflasyon oranları ile birlikte değerlendirilecek olup vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek şekilde çalışmalar yürütülürken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023 asgari ücrete ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Asgari ücret zammı tespit komisyonu o tarihte toplanacak! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı: Vergi indirimleri vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla 2022 yılında 276,8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir.1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret, net 5 bin 500 lira olmuştur. 2021 yılına göre net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık yüzde 95'tir. Son iki kararını işçi ve işveren kesiminin oybirliği ile alan Asgari Ücret Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır.

Asgari ücret zammı tespit komisyonu o tarihte toplanacak! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

TÜM KESİMLERE MEMNUNİYET SAĞLAYACAK

Asgari ücretin, toplumun tüm kesimleri bakımından memnuniyet sağlayacak bir düzeyde, işçi ve işveren taraflarının tam mutabakatıyla belirleneceğine inanmaktayız.

Asgari ücret zammı tespit komisyonu o tarihte toplanacak! 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM GELECEK Mİ?

"Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.

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