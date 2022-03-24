Haberler Yaşam Asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı, yok mu?

Giriş Tarihi: 24.03.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 16:41

Asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı, yok mu?

Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili açıklama gelmişti. Aralık ayında yüzde 50 oranında rekor şekilde zamlanan ücrette bilindiği üzere vergi muafiyeti de sağlandı. Enflasyon oranları göz önüne alınarak yeni zamma ilişkin sinyal ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peş peşe açıklamalar sonrasında "Asgari ücrete yeni zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, yok mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yıl ortasında asgari ücrete yeniden zam yapılmasına ilişkin iddialara yanıt verdi. Peki, 2022 Asgari ücrete yeni zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, yok mu? İşte detaylar...