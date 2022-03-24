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Giriş Tarihi: 24.03.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 16:41

Asgari ücrete Temmuz'da ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı, yok mu?

Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili açıklama gelmişti. Aralık ayında yüzde 50 oranında rekor şekilde zamlanan ücrette bilindiği üzere vergi muafiyeti de sağlandı. Enflasyon oranları göz önüne alınarak yeni zamma ilişkin sinyal ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peş peşe açıklamalar sonrasında "Asgari ücrete yeni zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, yok mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yıl ortasında asgari ücrete yeniden zam yapılmasına ilişkin iddialara yanıt verdi. Peki, 2022 Asgari ücrete yeni zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, yok mu? İşte detaylar...

Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı, yok mu?

Asgari ücret Temmuz zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya yönelik olarak yeni zam sinyali vermişti. Son dönemde konuyla ilgili çeşitli iddialar gündeme getirilirken Bakan Vedat Bilgin, yıl ortasında asgari ücrete yeniden zam yapılmasına ilişkin iddialara yanıt verdi. İşte asgari ücrete yeni zam iddialarına ilişkin detaylar...

Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı, yok mu?

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM MESAJI!

İlk olarak geçtiğimiz aylarda Başkan Erdoğan temmuz ayını işaret ederek enflasyon ve maaş zammı sinyali de verdi. Erdoğan, "Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz." demişti

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yıl ortasında asgari ücrete yeniden zam yapılmasına ilişkin iddialara yanıt verdi. Dünya gazetesinin sorularını yanıtlayan Bilgin şunları kaydetti:

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Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı, yok mu?

3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ HANGİ AŞAMADAYIZ? SEÇİM Mİ BEKLENECEK?
"Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkacağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük, Mayıs'ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız. Kamuoyuna takdim edeceğiz. Kanun değişikliği gerekiyor, Mayıs'ta bütün çalışmamızı bitiririz, Meclis'e sunulacak hale getiririz, Meclis nasıl uygun görürse gerekli kararlar verilir"

Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı, yok mu?

KAPSAM İLE İLGİLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

"Sayın Cumhurbaşkanımız belli gruplar açıklamıştı. Ancak bazı özellikler ve statüler de var. Örneğin, polisler var içinde ama il emniyet müdürü ile aynı gösterge olmuyor. Hemşire ile il sağlık müdürü aynı olmaz. Bunların hepsini ele alıyoruz. Kamudaki bürokratik hiyerarşiyi tahrip etmeyen bir 3600 düzenlemesi yapacağız, ikincisi maliyet. "

Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da zam var mı, yok mu?

"Bu düzenleme, kamuya ilave bir yük getirecek ama bunun Türkiye'nin bütçe dengelerini, ekonomik sorunlarını ağırlaştığı dönemde getireceği yükü dikkate alacağız. Önümüzde 3 farklı senaryo var kapsam ve maliyete göre. Bütün kamu personelini, statüleri elimizde, aldıkları ücret, emekli ikramiyelerini bildiğimiz tablomuz var. Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız, Mayıs ayında biter yani iş"

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