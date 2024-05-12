Haberler
Yaşam
Aşk yuvasını işkence evine çevirdi! Ayrılmak isteyen sevgilisine dehşeti yaşattı: Tam 2 hafta...
Giriş Tarihi: 12.05.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
06:54
Aşk yuvasını işkence evine çevirdi! Ayrılmak isteyen sevgilisine dehşeti yaşattı: Tam 2 hafta...
İstanbul Tuzla'da birlikte yaşayan Kader D. ve Yusuf K. çiftinin 2 yıllık ilişkisine Yusuf K'nın aldatması gölge düşürdü. Kader D. ayrılmak isteyince Yusuf K. aşk yuvalarını işkence evine çevirdi. Kader D'nin telefonuna el koyan Yusuf K. genç kadını evde 2 hafta boyunca rehin aldı, kemerle dövüp işkence etti. Bununla da yetinmeyen işkenceci sevgili, "Seni balkondan atarım, intihar süsü veririm" diyerek tehditler savurdu. Yusuf K'nın uyuduğu bir anda telefonunu almayı başaran Kader D. ailesini arayıp yardım istedi. Canını zor kurtaran Kader D'nin şikâyetiyle başlatılan soruşturmada işkenceci sevgiliye 10 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.