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Haberler Yaşam Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu, ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak? Askerlik yerleri nasıl belli oluyor?
Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:06

Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu, ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak? Askerlik yerleri nasıl belli oluyor?

Askerlik celp ve sevk tarihleri vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Silahaltına alınacak olan yedek subay aday adayı ve er statüsündeki vatandaşların hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar MSB internet sitesinden duyuruldu. Böylece askerlik yerlerinin ne zaman açıklandığı da belli olmuş bulunuyor. Askere gidecek vatandaşlar da yaklaşan bu tarih ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bu açılamaya kilitlenmiş durumda. Peki, 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri nasıl belli oluyor, saat kaçta belli olacak? İşte detaylar…

Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu, ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak? Askerlik yerleri nasıl belli oluyor?

Askerlik yerlerinin belli olmasına çok az bir gün kaldı. Askerlik yerlerini merak eden vatandaşlar Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını öğrenmiş oldu. Yapılan açıklamada vatandaşların seçim ve sınıflandırma sonuçlarının hangi tarihte sonuçlanacağı açıklandı. Peki, askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde…

Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu, ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak? Askerlik yerleri nasıl belli oluyor?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte 29 Nisan 2022'de erişime açılacağı öğrenildi. Böylece askerlik hizmeti için başvuran vatandaşların nerede ve hangi statüde askerliklerini yapacakları 29 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.

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Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu, ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak? Askerlik yerleri nasıl belli oluyor?

2022 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamada askerlik sevk tarihleri de belli oldu. İşte tüm gruplar için sevk tarihleri:

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022

Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022

Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu, ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak? Askerlik yerleri nasıl belli oluyor?

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yeri öğrenmek için e-devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz.

Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu, ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak? Askerlik yerleri nasıl belli oluyor?
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