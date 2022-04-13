Haberler Yaşam Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu, ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak? Askerlik yerleri nasıl belli oluyor?

Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:06

Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu, ne zaman belli olur? 2022 askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak? Askerlik yerleri nasıl belli oluyor?

Askerlik celp ve sevk tarihleri vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Silahaltına alınacak olan yedek subay aday adayı ve er statüsündeki vatandaşların hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar MSB internet sitesinden duyuruldu. Böylece askerlik yerlerinin ne zaman açıklandığı da belli olmuş bulunuyor. Askere gidecek vatandaşlar da yaklaşan bu tarih ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bu açılamaya kilitlenmiş durumda. Peki, 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri nasıl belli oluyor, saat kaçta belli olacak? İşte detaylar…