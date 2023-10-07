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Haberler Yaşam KASIM ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2023 | Kasım celbi sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 07.10.2023 18:49 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 18:49

KASIM ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2023 | Kasım celbi sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Askerlik yerleri 2023 Kasım celbi için sorgulanıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü takvimine göre araştırmalar hız kazandı. Buna göre Ağustos ayı sonuna kadar celp tercih işlemlerini gerçekleştirenler askerlik sınıflandırma sonuçlarını bekliyor. e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek yerler sınıflandırma ve sevk tarihleri ile araştırılıyor. Peki, kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte açıklanır? İşte, askerlik yeri e-Devlet sorgulama ekranı…

KASIM ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2023 | Kasım celbi sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Askerlik yerleri sorgulama ekranı e-devlet gündemde. Milli Savunma Bakanlığı son dakika açıklamaları takip ediliyor. MSB'den yapılan açıklamaya göre askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. 2023 Kasım sınıflandırma sonuçları ile yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler nerede askerlik yapacaklarını öğrenecek. Askerlik yerleri açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Peki, kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte, detaylar…

KASIM ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2023 | Kasım celbi sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

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KASIM ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2023 | Kasım celbi sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 09 Kasım 2023
Er (2'nci Grup) 07 Aralık 2023
Er (3'üncü Grup) 11 Ocak 2024

KASIM ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2023 | Kasım celbi sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

2023 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

e-Devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KASIM ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2023 | Kasım celbi sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, Askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

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