KASIM ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2023 | Kasım celbi sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

Askerlik yerleri 2023 Kasım celbi için sorgulanıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü takvimine göre araştırmalar hız kazandı. Buna göre Ağustos ayı sonuna kadar celp tercih işlemlerini gerçekleştirenler askerlik sınıflandırma sonuçlarını bekliyor. e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek yerler sınıflandırma ve sevk tarihleri ile araştırılıyor. Peki, kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, hangi tarihte açıklanır? İşte, askerlik yeri e-Devlet sorgulama ekranı…