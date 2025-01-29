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ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
10:33
2025 Şubat celbi için geri sayım heyecanı sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, 2025 Şubat celbi askerlik yerleri 29 Ocak Çarşamba günü ilan edildi. Şubat 2025 döneminde silahaltına alınmayı bekleyen yükümlüler, MSB duyurularını arama motorlarında mercek altına alırken yoklama işlemleri ile askerlik hizmet ve celp tercihlerini tamamlayan adaylar, seçim ve sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. İşte, 2025 MSB Şubat celbi sonuçları e-Devlet ile sorgulama ekranı...