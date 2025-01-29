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Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:22 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:33

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı

2025 Şubat celbi için geri sayım heyecanı sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, 2025 Şubat celbi askerlik yerleri 29 Ocak Çarşamba günü ilan edildi. Şubat 2025 döneminde silahaltına alınmayı bekleyen yükümlüler, MSB duyurularını arama motorlarında mercek altına alırken yoklama işlemleri ile askerlik hizmet ve celp tercihlerini tamamlayan adaylar, seçim ve sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. İşte, 2025 MSB Şubat celbi sonuçları e-Devlet ile sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı

2025 Şubat celbi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2025 yılı celp ve sevk tarihlerine ilişkin takvimini daha önce duyurmuştu. Bu takvim doğrultusunda, 2025 Şubat celbine ait askerlik yerleri, 29 Ocak Çarşamba günü e-Devlet üzerinden açıklandı. Vatani görevlerini yerine getirecek olan asker adayları, seçim ve sınıflandırma sonuçlarını öğrenmek için MSB ve e-Devlet platformlarını yakından takip ediyor. İşte, e-Devlet üzerinden askerlik yerleri sorgulama ekranı haberin devamında...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Askerlik yerleri, 29 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden sorgulanacak. Sınıflandırma işlemine tabi tutulan yükümlüler, bir daha sınıflandırma işlemine alınmayacaktır.

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ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı

ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulama yapabilir.

Bedelli askerlik veya diğer celp dönemlerine ait askerlik yerleri ve tarihleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından e-Devlet sisteminde yayımlanmaktadır. Er ve adaylar, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak bu bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilir.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) - 06 Şubat 2025

Er (2'nci Grup) - 06 Mart 2025

Er (3'üncü Grup) - 03 Nisan 2025

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI! MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı

SEVK BELGESİ NEREDEN TEMİN EDİLİR?
Sevk belgesi, 1'inci grupta yer alan yükümlüler için sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2'nci ve 3'üncü grupta yer alan yükümlüler için ise sevk tarihlerinden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden temin edilebilir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adres ile eğitim birliği arasındaki mesafeye göre yol ve iaşe bedeli ödemesi yapılacaktır. Bu ödemeler, yükümlülerin kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartı kullanarak PttMatiklerden alınabilir.

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