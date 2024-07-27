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ASKERLİK YERLERİ AĞUSTOS 2024 SORGULAMA | Askerlik yerleri açıklandı m? MSB Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 27.07.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
22:45
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan 2024 MSB Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuç tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin ağustos dönemi askerlik yerleri için tarih duyuruldu. Peki, Askerlik yerleri açıklandı m? İşte, MSB Ağustos celbi askerlik sınıflandırma sonuç tarihi!