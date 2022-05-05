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Haberler Yaşam Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MSB ile 2022 Askerlik Mayıs celbi sevk belgesi (sülüs) ne zaman, hangi tarihte, nereden alınacak?
Giriş Tarihi: 05.05.2022 19:48 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 19:48

Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MSB ile 2022 Askerlik Mayıs celbi sevk belgesi (sülüs) ne zaman, hangi tarihte, nereden alınacak?

2022 Mayıs celbinde vatani görevini yapmak için askerlik şubelerine yedek subay/astsubay ve erler (bedelliler dahil) başvuruda bulanan yükümlüler sevk (sülüs) belgesi alınacak tarihleri merak ediyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi internet ve Twitter hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasıyla meraklı bekleyiş son buldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından yükümlüler "askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak, Mayıs celbi sevk belgesi (sülüs) ne zaman, hangi tarihte, nereden alınacak?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak, Mayıs celbi sevk belgesi (sülüs) ne zaman, hangi tarihte, nereden alınacak? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MSB ile 2022 Askerlik Mayıs celbi sevk belgesi sülüs ne zaman, hangi tarihte, nereden alınacak?

Askerlik yerleri ve sevk tarihleri 2022 Mayıs celbinde silahaltına alınacak olan yedek subay/astsubay ve erler (bedelliler dahil) tarafından öğrenilmek isteniyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından meraklı bekleyiş son bulurken bilgilere erişmek isteyenler "askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak, Mayıs celbi sevk belgesi (sülüs) ne zaman, hangi tarihte, nereden alınacak?" şeklindeki sorulara yoğun olarak cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA | ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MSB ile 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklanma ve sevk (sülüs) belgesi alma tarihlerine ilişkin detaylar şöyle;

Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MSB ile 2022 Askerlik Mayıs celbi sevk belgesi sülüs ne zaman, hangi tarihte, nereden alınacak?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 2022 Mayıs celbinde sevke tabii yükümlülerin sevk (sülüs) belgesi alma tarihleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi internet sitesi ve Twitter hesabı üzerinden yapılan son dakika açıklamasında şu detaylar yer alıyor;

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Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MSB ile 2022 Askerlik Mayıs celbi sevk belgesi sülüs ne zaman, hangi tarihte, nereden alınacak?

SÜLÜS BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Açıklamada, "Mayıs 2022 döneminde sevke tabi Yedek Subay/Astsubay adayları ile Erlerin (bedelli dahil) birliklerine sevkleri 12 Mayıs 2022 tarihi itibariyle yapılacaktır.

Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MSB ile 2022 Askerlik Mayıs celbi sevk belgesi sülüs ne zaman, hangi tarihte, nereden alınacak?

12 Mayıs 2022 tarihinde sevke tabi yükümlülerimiz, sevk belgelerini 6 Mayıs 2022 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alabilecek, birliklerine sevk belgelerinde yazılı olan katılış tarihinde katılacaklardır." İfadeleri yer aldı.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA | TIKLAYINIZ...

MSB'nin paylaşımı;


Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MSB ile 2022 Askerlik Mayıs celbi sevk belgesi sülüs ne zaman, hangi tarihte, nereden alınacak?
SON DAKİKA