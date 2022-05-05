Askerlik yerleri ve sevk tarihleri 2022 Mayıs celbinde silahaltına alınacak olan yedek subay/astsubay ve erler (bedelliler dahil) tarafından öğrenilmek isteniyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından meraklı bekleyiş son bulurken bilgilere erişmek isteyenler "askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak, Mayıs celbi sevk belgesi (sülüs) ne zaman, hangi tarihte, nereden alınacak?" şeklindeki sorulara yoğun olarak cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA | ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MSB ile 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklanma ve sevk (sülüs) belgesi alma tarihlerine ilişkin detaylar şöyle;