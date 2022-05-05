2022 Mayıs celbinde vatani görevini yapmak için askerlik şubelerine yedek subay/astsubay ve erler (bedelliler dahil) başvuruda bulanan yükümlüler sevk (sülüs) belgesi alınacak tarihleri merak ediyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi internet ve Twitter hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasıyla meraklı bekleyiş son buldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından yükümlüler "askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak, Mayıs celbi sevk belgesi (sülüs) ne zaman, hangi tarihte, nereden alınacak?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak, Mayıs celbi sevk belgesi (sülüs) ne zaman, hangi tarihte, nereden alınacak? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.