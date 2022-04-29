Haberler Yaşam Askerlik yerleri SON DAKİKA açıklandı! e-Devlet ile 2022 Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 09:49

Askerlik yerleri SON DAKİKA açıklandı! e-Devlet ile 2022 Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada askerlik yerleri Mayıs celbi sınıflandırma sonuçları için bugün işaret edilmişti. Bu noktada sabah saatlerinden bu yana binlerce adayın gözü e-Devlet ekranına çevrildi. Vatani görevlerini yerine getirecek olan vatandaşlar bu noktada "e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Adaylar sınıflandırma sonuçlarının erişime açılmasıyla e-Devlet üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. İşte e-Devlet ile askerlik yerleri sorgulama ekranı ve detaylar...