Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada askerlik yerleri Mayıs celbi sınıflandırma sonuçları için bugün işaret edilmişti. Bu noktada sabah saatlerinden bu yana binlerce adayın gözü e-Devlet ekranına çevrildi. Vatani görevlerini yerine getirecek olan vatandaşlar bu noktada "e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Adaylar sınıflandırma sonuçlarının erişime açılmasıyla e-Devlet üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. İşte e-Devlet ile askerlik yerleri sorgulama ekranı ve detaylar...