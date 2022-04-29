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Haberler Yaşam Askerlik yerleri SON DAKİKA açıklandı! e-Devlet ile 2022 Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 09:49

Askerlik yerleri SON DAKİKA açıklandı! e-Devlet ile 2022 Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada askerlik yerleri Mayıs celbi sınıflandırma sonuçları için bugün işaret edilmişti. Bu noktada sabah saatlerinden bu yana binlerce adayın gözü e-Devlet ekranına çevrildi. Vatani görevlerini yerine getirecek olan vatandaşlar bu noktada "e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. Adaylar sınıflandırma sonuçlarının erişime açılmasıyla e-Devlet üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. İşte e-Devlet ile askerlik yerleri sorgulama ekranı ve detaylar...

Askerlik yerleri SON DAKİKA açıklandı! e-Devlet ile 2022 Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı...

Mayıs celbi askerlik yerleri için gözler MSB'de! Vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce kişi işlemlerini tamamladı. Vatandaşlar görevlerini tamamlayacakları bölge ve sevk tarihleri için bekleyişini sürdürüyor. Bu noktada "Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili beklenen açıklamanın gelmesiyle beraber sonuçlar e-Devlet MSB ASAL ekranı üzerinden belli olacak. İşte 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri belli oldu. İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Askerlik yerleri SON DAKİKA açıklandı! e-Devlet ile 2022 Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte 29 Nisan 2022'de erişime açılacağı öğrenildi. Böylece askerlik hizmeti için başvuran vatandaşların nerede ve hangi statüde askerliklerini yapacakları 29 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.

Gelen son dakika açıklamasına göre; Mayıs Celbi askerlik yerleri açıklandı! Aşağıda yer alan link üzerinden sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...

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Askerlik yerleri SON DAKİKA açıklandı! e-Devlet ile 2022 Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte 29 Nisan 2022'de erişime açılacağı öğrenilmişti. Böylece askerlik hizmeti için başvuran vatandaşların nerede ve hangi statüde askerliklerini yapacakları 29 Nisan 2022 bugün belli oldu.

Askerlik yerleri SON DAKİKA açıklandı! e-Devlet ile 2022 Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı...

2022 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamada askerlik sevk tarihleri de belli oldu. İşte tüm gruplar için sevk tarihleri:

Askerlik yerleri SON DAKİKA açıklandı! e-Devlet ile 2022 Askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı...

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

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