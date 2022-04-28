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Haberler Yaşam Askerlik yerleri için geri sayım başladı! e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 09:30

Askerlik yerleri için geri sayım başladı! e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Askerlik yerleri için binlerce adayın geri sayımı başladı. Vatani görevlerini yerine getirecek olan adaylar gözünü e-Devlet sorgulama ekranına çevirdi. Mayıs celbi sınıflandırma döneminde silaltına girecek olan yedek subay, astsubay ve erbaş/er statüsündeki yükümlüler için MSB tarih vermişti. Bu noktada ise "e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Mayıs 2022 celbi askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak.

Askerlik yerleri için geri sayım başladı! e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

MSB tarafından Mayıs celbi 2022 askerlik yerleri açıklaması gelmişti. E-Devlet üzerinden duyurulacak olan sınıflandırma sonuçları için 29 Nisan tarihi işaret edilirken gözler e-Devlet sorgulama ekranına çevrildi. Vatani görevlerini yerine getirecek olan vatandaşlar "e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?" sorularını bugün sabah saatlerinden itibaren gündeme taşıdı. Şimdi ise sınıflandırma sonuçları için MSB'nin son dakika açıklaması bekleniyor. İşte e-Devlet ise Askerlik yerleri sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayının sonuna gelinmesiyle beraber vatani görevlerini yerine getirecek olan binlerce vatandaşın gözü MSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrilmişti. Buna göre, Mayıs ayı askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri yarın açıklanacak...

Askerlik yerleri için geri sayım başladı! e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte 29 Nisan 2022'de erişime açılacağı öğrenildi. Böylece askerlik hizmeti için başvuran vatandaşların nerede ve hangi statüde askerliklerini yapacakları 29 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.

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Askerlik yerleri için geri sayım başladı! e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

2022 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamada askerlik sevk tarihleri de belli oldu. İşte tüm gruplar için sevk tarihleri:

Askerlik yerleri için geri sayım başladı! e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

Askerlik yerleri için geri sayım başladı! e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

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