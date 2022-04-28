MSB tarafından Mayıs celbi 2022 askerlik yerleri açıklaması gelmişti. E-Devlet üzerinden duyurulacak olan sınıflandırma sonuçları için 29 Nisan tarihi işaret edilirken gözler e-Devlet sorgulama ekranına çevrildi. Vatani görevlerini yerine getirecek olan vatandaşlar "e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?" sorularını bugün sabah saatlerinden itibaren gündeme taşıdı. Şimdi ise sınıflandırma sonuçları için MSB'nin son dakika açıklaması bekleniyor. İşte e-Devlet ise Askerlik yerleri sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nisan ayının sonuna gelinmesiyle beraber vatani görevlerini yerine getirecek olan binlerce vatandaşın gözü MSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrilmişti. Buna göre, Mayıs ayı askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri yarın açıklanacak...