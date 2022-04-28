Askerlik yerleri için binlerce adayın geri sayımı başladı. Vatani görevlerini yerine getirecek olan adaylar gözünü e-Devlet sorgulama ekranına çevirdi. Mayıs celbi sınıflandırma döneminde silaltına girecek olan yedek subay, astsubay ve erbaş/er statüsündeki yükümlüler için MSB tarih vermişti. Bu noktada ise "e-Devlet ASAL Askerlik yerleri açıklandı mı, sınıflandırma sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Mayıs 2022 celbi askerlik sınıflandırma sonuçları, 29 Nisan 2022 Cuma günü e-Devlet sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak.