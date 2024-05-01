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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET | 2024 Mayıs sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
11:52
Askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı 2024 Mayıs celbi sınıflandırma sonuçları için tarihler açıklanmıştı. Geri sayımın başladığı sorgulamalarda nerede askerlik yapacağını öğrenmek isteyenler sevk tarihlerini de kontrol ediyor. Bu noktada MSB askerlik yeri öğrenme adımları izlenecek. Peki; Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...