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Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 11:52

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET | 2024 Mayıs sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı 2024 Mayıs celbi sınıflandırma sonuçları için tarihler açıklanmıştı. Geri sayımın başladığı sorgulamalarda nerede askerlik yapacağını öğrenmek isteyenler sevk tarihlerini de kontrol ediyor. Bu noktada MSB askerlik yeri öğrenme adımları izlenecek. Peki; Mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET | 2024 Mayıs sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak belli oldu. Celp ve sevk tarihleri kapsmında takip edilen askerlik yeri sorgulama işlemleri bekleniyor. MSB takvimine göre Mayıs ayında silahaltına alınacak asker adayları birliklerini bu hafta öğrenecek. 2024 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı sınıflandırma sonuçları e-devlet sisteminde!

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET | 2024 Mayıs sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 03 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET | 2024 Mayıs sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 16 Mayıs 2024

Er (2'nci Grup) 27 Haziran 2024

Er (3'üncü Grup) 25 Temmuz 2024

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET | 2024 Mayıs sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET | 2024 Mayıs sınıflandırma sonuçları ile askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

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