Haberler
Yaşam
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, 2025 Kasım celbi ne zaman belli olur? MSB duyuruları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 17.10.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 15:35
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, 2025 Kasım celbi ne zaman belli olur? MSB duyuruları bekleniyor!
MSB askerlik yeri sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak ve adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri yardımıyla detaylara ulaşabilecek. Kasım ayının ilk haftasında sevk edilecek olan pek çok aday, konuyla ilgili olarak askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, 2025 Kasım celbi ne zaman belli olur sorularına yanıt arıyor. İşte sınıflandırma sonuçları ve askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih.