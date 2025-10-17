Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, 2025 Kasım celbi ne zaman belli olur? MSB duyuruları bekleniyor!

2025 Kasım celbinde silah altına alınmak üzere sınıflandırma işlemlerini bekleyen adaylar, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusuyla Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurularını takip ediyor. T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet üzerinden sorgulanacak olan bilgiler için MSB duyuruları bekleniyor. Peki, 2025 Kasım celbi ne zaman belli olur? İşte detaylar;