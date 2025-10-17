Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, 2025 Kasım celbi ne zaman belli olur? MSB duyuruları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 17.10.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 15:35

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, 2025 Kasım celbi ne zaman belli olur? MSB duyuruları bekleniyor!

MSB askerlik yeri sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak ve adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri yardımıyla detaylara ulaşabilecek. Kasım ayının ilk haftasında sevk edilecek olan pek çok aday, konuyla ilgili olarak askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, 2025 Kasım celbi ne zaman belli olur sorularına yanıt arıyor. İşte sınıflandırma sonuçları ve askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, 2025 Kasım celbi ne zaman belli olur? MSB duyuruları bekleniyor!

2025 Kasım celbinde silah altına alınmak üzere sınıflandırma işlemlerini bekleyen adaylar, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusuyla Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurularını takip ediyor. T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet üzerinden sorgulanacak olan bilgiler için MSB duyuruları bekleniyor. Peki, 2025 Kasım celbi ne zaman belli olur? İşte detaylar;

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, 2025 Kasım celbi ne zaman belli olur? MSB duyuruları bekleniyor!

2025 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Böylece askerlik yerleri 27 Ekim'de kamuoyunun bilgisine sunulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, 2025 Kasım celbi ne zaman belli olur? MSB duyuruları bekleniyor!

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
2025 Kasım askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

T.C kimlik numarası ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, 2025 Kasım celbi ne zaman belli olur? MSB duyuruları bekleniyor!

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, 2025 Kasım celbi ne zaman belli olur? MSB duyuruları bekleniyor!

2025 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde:

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 06 Kasım 2025

Er (2'nci Grup) 04 Aralık 2025

Er (3'üncü Grup) 08 Ocak 2026