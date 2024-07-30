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Giriş Tarihi: 30.07.2024 18:15 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 18:15

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET: MSB 2024 Ağustos askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Askerlik yerleri açıklandı mı sorusu Temmuz ayının son günlerinde araştırılmaya başladı. Vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlar Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre 31 Mayıs 2024 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapan adaylar, askerlik yerlerini e-Devlet ekranı üzerinden görüntüleyecekler. Ağustos ayı askerlik celp yerleri asker adaylarının gündemine yerleşti. Peki, MSB 2024 Ağustos askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte, askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET: MSB 2024 Ağustos askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

2024 Ağustos ayı askerlik yerleri için gözler MSB'ye çevrildi. Askerlik yerlerini öğrenmek isteyen adaylar ilan edildekten sonra e-devlet ekranından sorgulayabilecekler. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024, Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? İşte, konu hakkında detaylar

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET: MSB 2024 Ağustos askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; 2024 celp ve sevk tarihleriyle birlikte, Ağustos ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti.

Buna göre; askerlik yerleri 2 Ağustos 2024 Cuma tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET: MSB 2024 Ağustos askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET: MSB 2024 Ağustos askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET: MSB 2024 Ağustos askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki gibidir;

Yükümlü

Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup)

22 Ağustos 2024

Er (2'nci Grup)

19 Eylül 2024

Er (3'üncü Grup)

17 Ekim 2024
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