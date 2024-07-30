ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET: MSB 2024 Ağustos askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; 2024 celp ve sevk tarihleriyle birlikte, Ağustos ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih netleşti.

Buna göre; askerlik yerleri 2 Ağustos 2024 Cuma tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.