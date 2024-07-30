ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET: MSB 2024 Ağustos askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Giriş Tarihi: 30.07.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
18:15
Askerlik yerleri açıklandı mı sorusu Temmuz ayının son günlerinde araştırılmaya başladı. Vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlar Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre 31 Mayıs 2024 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapan adaylar, askerlik yerlerini e-Devlet ekranı üzerinden görüntüleyecekler. Ağustos ayı askerlik celp yerleri asker adaylarının gündemine yerleşti. Peki, MSB 2024 Ağustos askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte, askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı