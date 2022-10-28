Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruya göre yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları, bugün e-Devlet aracılığı ile erişime açılacak. Kasım celbi askerlik yerleri için beklenen günün gelmesiyle birlikte zorunlu askerlik hizmetini yerine getirecek olan kişiler, ''2022 Kasım celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2022 MSB e-Devlet ile askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar...