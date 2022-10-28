Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.

Ancak Kasım celbi askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.