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Haberler Yaşam ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI E DEVLET || 2022 MSB Kasım celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 07:15

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI E DEVLET || 2022 MSB Kasım celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruya göre yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları, bugün e-Devlet aracılığı ile erişime açılacak. Kasım celbi askerlik yerleri için beklenen günün gelmesiyle birlikte zorunlu askerlik hizmetini yerine getirecek olan kişiler, ''2022 Kasım celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2022 MSB e-Devlet ile askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI E DEVLET || 2022 MSB Kasım celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Askerlik yerleri için beklenen gün geldi. Milli Savunma Bakanlığı, yayınladığı duyuruda seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 28 Ekim 2022 tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. Kasım ayında vatani görevini yerine getirmek için silahaltına girecek olan binlerce kişi, gözlerini MSB'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Bu kapsamda 2022 Kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım celbi askerlik yerleri nasıl ve nereden sorgulanır? İşte, e-Devlet ile askerlik yerleri öğrenme ekranı ve konu ile ilgili son dakika gelişmeleri...

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI E DEVLET || 2022 MSB Kasım celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan duyuruda Seçim ve Sınıflandırma Sonuçları için tarih bilgisi paylaşılmıştı.

MSB'nin duyurusuna göre, 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI E DEVLET || 2022 MSB Kasım celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.

Ancak Kasım celbi askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI E DEVLET || 2022 MSB Kasım celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerleri sorgulama işlemi, e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen adaylar, e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI E DEVLET || 2022 MSB Kasım celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. grup): 10 Kasım 2022

Er (2. Grup): 8 Aralık 2022

Er (3. Grup): 5 Ocak 2023

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