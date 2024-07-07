Haberler
Yaşam
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2024, Hicri Yılbaşı bugün mü? Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ve Aşure Günü tarihi
Giriş Tarihi: 07.07.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
10:13
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2024, Hicri Yılbaşı bugün mü? Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ve Aşure Günü tarihi
İslam aleminin hicri yılbaşı başladı. Bu ay içerisinde idrak edilecek Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayı 10. günü hangi gün gibi sorular gündemde. Diyanet dini günler takvimi kontrol edilirken aşure pişirmeye hazırlananlar bu tarifin anlam ve önemini de araştırıyor. 10. güne dikkat çekilen pek çok hadis konuyla ilgili kaynak gösteriliyor. Peki; 2024 Aşure Günü tarihi ne zaman?