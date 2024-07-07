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Giriş Tarihi: 07.07.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 10:13

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2024, Hicri Yılbaşı bugün mü? Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ve Aşure Günü tarihi

İslam aleminin hicri yılbaşı başladı. Bu ay içerisinde idrak edilecek Aşure Günü ne zaman, Muharrem ayı 10. günü hangi gün gibi sorular gündemde. Diyanet dini günler takvimi kontrol edilirken aşure pişirmeye hazırlananlar bu tarifin anlam ve önemini de araştırıyor. 10. güne dikkat çekilen pek çok hadis konuyla ilgili kaynak gösteriliyor. Peki; 2024 Aşure Günü tarihi ne zaman?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2024, Hicri Yılbaşı bugün mü? Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ve Aşure Günü tarihi

Aşure Günü ne zaman 2024 yılı için sorgulanıyor. Muharrem ayı içerisinde idrak edilen bu özel günde yapılacak ibadetler de gündemde. Konuyla ilgili Diyanet'in hicri takvimi takip edilirken Muharrem ay 10. günü beklenmeye başladı. İşte, Aşure Günü tarihi, anlamı ve önemi hakkında merak edilenler...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2024, Hicri Yılbaşı bugün mü? Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ve Aşure Günü tarihi

2024 MUHARREM AYI BAŞLADI!

Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilmeye başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2024 hicri yılbaşı 1 Muharrem günü yaşanacak.

Buna göre hicri yılbaşı 2024 yılında, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor.

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AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2024, Hicri Yılbaşı bugün mü? Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ve Aşure Günü tarihi

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2024?

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü bu yıl 16 Temmuz 2023 Salı gününe denk geliyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2024, Hicri Yılbaşı bugün mü? Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ve Aşure Günü tarihi

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69)

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2024, Hicri Yılbaşı bugün mü? Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü ve Aşure Günü tarihi

AŞURE TARİFİ

MALZEMELER

İç malzemesi:

1,5 su bardağı aşurelik buğday
1 su bardağından 1 parmak eksik nohut
1 su bardağından 1 parmak eksik fasulye
1 su bardağı kuru üzüm
13 adet kuru kayısı (gün kurusu)
10 adet kuru incir
1 büyük boy portakal kabuğu ve suyu
3,5 su bardağı toz şeker
20 bardak su (toplam 4 litre)

Aşure süsleme için:

Ceviz içi
Fındık içi
Nar

AŞÇININ NOTU

Aşurenizin içine her şey piştikten sonra ekstra olarak isterseniz ceviz ve fındık koyabilirsiniz. Aşure süsleme için kullanacağınız fındık ve cevizi aşure yapımında içine koyarak da kullanabilirsiniz.

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