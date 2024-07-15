AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ, YARIN MI? 2024 Aşure günü ne zaman başlar ve biter?

AŞURE YAPILIŞI

Öncelikle aşure malzemelerinde özellikle dikkat etmeniz gereken noktalar var. Eğer aşure yapımına karar verdiyseniz aşure malzemelerinde kullanılacak ürünlerin bazılarının bir gece önceden ıslatılmış olması gerekir. Aşurelik buğdayı, nohudu ve fasulyeyi bir gece önceden ıslatarak aşure yapacağınız gün hazır hale getirmiş olmalısınız. Bu tarifte dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da aşure tarifinde bahsettiğimiz 1 su bardağı ölçüsü, klasik olarak evlerde kullanılan 200 ml'lik su bardağına denk gelmektedir.

Bir gece önceden ısladığınız aşurelik buğday, fasulye ve nohudu süzün. Aşurelik buğdayı düdüklü tencereye alın.

Düdüklüye koyduğunuz aşurelik buğdaya 2 litre su ekleyip kaynatın. Düdüklü tencerenin düdüğü öttükten sonra 25 dakika daha pişirin ve aşurelik buğdayınız piştikten sonra pişme suyu ile birlikte büyük bir tencereye alın.

Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru inciri küçük küçük doğrayın ve 30 dakika suyun içinde bekletin.

Büyük bir tencereye aldığınız aşurelik buğdayınızın altını kısık ateşte açın ve orada pişirmeye devam edin.

Boşta kalan düdüklüye bir gece önceden ısladığınız fasulye ve nohudu alın ve üzerine 2 litre su ekleyip kaynatın. Düdük ötmeye başladıktan sonra 30 dakika daha pişirin ve süre tamamlandığında suyu ile beraber aşurelik buğdayın olduğu tencereye ekleyin.

Nohut ve fasulyeniz pişerken portakalınızı sıkın ve kabuklarını ufak halde doğrayarak kabukları da yarım saat boyunca başka bir tencere haşlayın.

Daha sonra nohut, fasulye ve buğdayın olduğu tencerenizin içine suda beklettiğiniz üzüm, kayısı ve inciri aynı zamanda portakal suyu ve kaynattığınız portakal kabuklarını da ekleyiniz.

Tüm karışımı kısık ateşte 20 dakika arada karıştırarak pişirin.

Aşureniz yavaş yavaş koyulaşacak ve kıvam almaya başlayacaktır. Kıvamı koyulaşınca şekeri de ekleyip arada karıştırarak 20 dakika daha pişirin.

O sırada şeker de eriyecektir ve aşureniz pişmiş olacaktır.

Hazır olan aşurenizi servis tabaklarına alın ve üzeri hafif kabuk bağlayıp soğuduğunda kırık fındık, ceviz parçaları ve nar ile aşurenizi süsleyerek servis edebilirsiniz.