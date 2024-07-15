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AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ, YARIN MI? 2024 Aşure günü ne zaman başlar ve biter?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
10:20
Aşure günü ne zaman sorusu yanıt arıyor. Aşure Günü veya Aşura Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü hangi güne denk geliyor merak ediliyor. İslam inancında bugün de birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır. Peki, Aşure günü ne zaman, bugün mü, yarın mı? 2024 Aşure günü ne zaman başlar ve biter?