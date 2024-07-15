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Haberler Yaşam AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ, YARIN MI? 2024 Aşure günü ne zaman başlar ve biter?
Giriş Tarihi: 15.07.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 10:20

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ, YARIN MI? 2024 Aşure günü ne zaman başlar ve biter?

Aşure günü ne zaman sorusu yanıt arıyor. Aşure Günü veya Aşura Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü hangi güne denk geliyor merak ediliyor. İslam inancında bugün de birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır. Peki, Aşure günü ne zaman, bugün mü, yarın mı? 2024 Aşure günü ne zaman başlar ve biter?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ, YARIN MI? 2024 Aşure günü ne zaman başlar ve biter?

Arapçada "on" anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü için ne zaman sorusu araştırılıyor. Muharremin onuncu gününe denk gelen Aşure Günü için araştırmalar hız kazandı. Aşure, paylaşmanın ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul ediliyor. Peki, aşure günü ne zaman, kaç gün sürüyor?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ, YARIN MI? 2024 Aşure günü ne zaman başlar ve biter?

2024 MUHARREM AYI TARİHİ

Diyanet takvimine göre Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 tarihinde başladı.

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AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ, YARIN MI? 2024 Aşure günü ne zaman başlar ve biter?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl Aşure günü 16 Temmuz Salı günü başlıyor ve 5 Ağustos 2024 tarihine kadar devam etmektedir.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ, YARIN MI? 2024 Aşure günü ne zaman başlar ve biter?

AŞURE TARİFİ

MALZEMELER

İç malzemesi:

1,5 su bardağı aşurelik buğday
1 su bardağından 1 parmak eksik nohut
1 su bardağından 1 parmak eksik fasulye
1 su bardağı kuru üzüm
13 adet kuru kayısı (gün kurusu)
10 adet kuru incir
1 büyük boy portakal kabuğu ve suyu
3,5 su bardağı toz şeker
20 bardak su (toplam 4 litre)

Aşure süsleme için:

Ceviz içi
Fındık içi
Nar

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ, YARIN MI? 2024 Aşure günü ne zaman başlar ve biter?

AŞURE YAPILIŞI

Öncelikle aşure malzemelerinde özellikle dikkat etmeniz gereken noktalar var. Eğer aşure yapımına karar verdiyseniz aşure malzemelerinde kullanılacak ürünlerin bazılarının bir gece önceden ıslatılmış olması gerekir. Aşurelik buğdayı, nohudu ve fasulyeyi bir gece önceden ıslatarak aşure yapacağınız gün hazır hale getirmiş olmalısınız. Bu tarifte dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da aşure tarifinde bahsettiğimiz 1 su bardağı ölçüsü, klasik olarak evlerde kullanılan 200 ml'lik su bardağına denk gelmektedir.

Bir gece önceden ısladığınız aşurelik buğday, fasulye ve nohudu süzün. Aşurelik buğdayı düdüklü tencereye alın.
Düdüklüye koyduğunuz aşurelik buğdaya 2 litre su ekleyip kaynatın. Düdüklü tencerenin düdüğü öttükten sonra 25 dakika daha pişirin ve aşurelik buğdayınız piştikten sonra pişme suyu ile birlikte büyük bir tencereye alın.
Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru inciri küçük küçük doğrayın ve 30 dakika suyun içinde bekletin.
Büyük bir tencereye aldığınız aşurelik buğdayınızın altını kısık ateşte açın ve orada pişirmeye devam edin.
Boşta kalan düdüklüye bir gece önceden ısladığınız fasulye ve nohudu alın ve üzerine 2 litre su ekleyip kaynatın. Düdük ötmeye başladıktan sonra 30 dakika daha pişirin ve süre tamamlandığında suyu ile beraber aşurelik buğdayın olduğu tencereye ekleyin.
Nohut ve fasulyeniz pişerken portakalınızı sıkın ve kabuklarını ufak halde doğrayarak kabukları da yarım saat boyunca başka bir tencere haşlayın.
Daha sonra nohut, fasulye ve buğdayın olduğu tencerenizin içine suda beklettiğiniz üzüm, kayısı ve inciri aynı zamanda portakal suyu ve kaynattığınız portakal kabuklarını da ekleyiniz.
Tüm karışımı kısık ateşte 20 dakika arada karıştırarak pişirin.
Aşureniz yavaş yavaş koyulaşacak ve kıvam almaya başlayacaktır. Kıvamı koyulaşınca şekeri de ekleyip arada karıştırarak 20 dakika daha pişirin.
O sırada şeker de eriyecektir ve aşureniz pişmiş olacaktır.
Hazır olan aşurenizi servis tabaklarına alın ve üzeri hafif kabuk bağlayıp soğuduğunda kırık fındık, ceviz parçaları ve nar ile aşurenizi süsleyerek servis edebilirsiniz.

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