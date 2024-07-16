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Aşure günü orucu ne zaman açılır, iftar saat kaçta? İl il 16 Temmuz 2024 Aşure günü ezan saatleri ve iftar vakitleri
Giriş Tarihi: 16.07.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
15:47
Aşure günü orucu ne zaman açılır, iftar saat kaçta? İl il 16 Temmuz 2024 Aşure günü ezan saatleri ve iftar vakitleri
Muharrem ayının 10. günü olan Aşura gününde oruç tutmak dinimizce vacip kabul edilir. Bu yıl 16 Temmuz tarihine tekabül eden Aşure günü orucu bu sabah başladı. Oruca niyet eden ve oruç açma saatini merak eden vatandaşlar Aşure günü orucu ne zaman açılır, iftar saat kaçta sorusuyla araştırma yapıyor. İşte il il 16 Temmuz 2024 Aşure günü ezan saatleri ve iftar vakitleri…