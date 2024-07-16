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Haberler Yaşam Aşure günü orucu ne zaman açılır, iftar saat kaçta? İl il 16 Temmuz 2024 Aşure günü ezan saatleri ve iftar vakitleri
Giriş Tarihi: 16.07.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 15:47

Aşure günü orucu ne zaman açılır, iftar saat kaçta? İl il 16 Temmuz 2024 Aşure günü ezan saatleri ve iftar vakitleri

Muharrem ayının 10. günü olan Aşura gününde oruç tutmak dinimizce vacip kabul edilir. Bu yıl 16 Temmuz tarihine tekabül eden Aşure günü orucu bu sabah başladı. Oruca niyet eden ve oruç açma saatini merak eden vatandaşlar Aşure günü orucu ne zaman açılır, iftar saat kaçta sorusuyla araştırma yapıyor. İşte il il 16 Temmuz 2024 Aşure günü ezan saatleri ve iftar vakitleri…

Aşure günü orucu ne zaman açılır, iftar saat kaçta? İl il 16 Temmuz 2024 Aşure günü ezan saatleri ve iftar vakitleri

Pek çok önemli hadisenin meydana geldiği Aşure Günü dinimizde büyük bir öneme sahiptir. Bu günü ibadetlerle ve dualarla geçirmek tavsiye edilir. Bu kapsamda günü oruçlu geçiren pek çok kişi; Aşure günü orucu ne zaman açılır, iftar saat kaçta gibi sorularla araştırma yapıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi iller başta olmak üzere il il 16 Temmuz 2024 Aşure günü ezan saatleri ve iftar vakitleri…

Aşure günü orucu ne zaman açılır, iftar saat kaçta? İl il 16 Temmuz 2024 Aşure günü ezan saatleri ve iftar vakitleri

AŞURE GÜNÜ İFTAR SAATİ
16 Temmuz 2024 aşure günü İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere akşam ezanı vakitleri belli oldu.

İstanbul: 20:42

Ankara: 20:23

İzmir: 20:42

Bursa: 20:39

Edirne: 20:53

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Aşure günü orucu ne zaman açılır, iftar saat kaçta? İl il 16 Temmuz 2024 Aşure günü ezan saatleri ve iftar vakitleri

AŞURE GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü 2024 yılında 16 Temmuz Salı gününe denk geliyor. Bu kapsamda, yalnızca aşure gününü oruçlu geçirmek isteyenler, 15 Temmuz Pazartesi gecesi sahur yapmalı ve 16 Temmuz Salı gününü oruçlu geçirerek akşam ezanıyla birlikte iftarını yapmalıdır.

Aşure günü orucu ne zaman açılır, iftar saat kaçta? İl il 16 Temmuz 2024 Aşure günü ezan saatleri ve iftar vakitleri

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.
Resûlullah (s.a.s.), bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]).
Muharremin onuncu günü âşûrâ günüdür. Bugün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, 3/92). Zira

Aşure günü orucu ne zaman açılır, iftar saat kaçta? İl il 16 Temmuz 2024 Aşure günü ezan saatleri ve iftar vakitleri

Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69 [2004]). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, Yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bugün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğulları'nı düşmanlarından kurtardı. Hz. Mûsâ o gün (şükür olarak) oruç tuttu" dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69 [2004]; Müslim, Sıyâm, 127-128 [1130]). Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur.
Hz. Peygamber'in (s.a.s.) Yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharremin dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Müslim, Sıyâm, 133-134 [1134]); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1/241 [2154]).
Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69 [2001]; Müslim, Sıyâm, 113-126 [1125-1129]).

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