Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı | 2022-2023 Güz Yarıyıl ATA AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç dakika?
Giriş Tarihi: 07.01.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 07:51

ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı | 2022-2023 Güz Yarıyıl ATA AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç dakika?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Güz dönemi final sınavları bugün gerçekleşiyor. Üç oturumdan oluşacak sınavları kaçırmak istemeyen öğrenciler ATA AÖF final sınavları saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Oturum saati ve süreleri adayların gündeminde. Akademik takvim doğrultusunda gerçekleştirilen sınavlar yüz yüze yapılacak. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, ne kadar sürüyor? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı ile sınav süresi hakkında merak edilenler…

ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı | 2022-2023 Güz Yarıyıl ATA AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç dakika?

ATA AÖF final sınavları bugün başlıyor. Oturum oturum gerçekleştirilecek sınavlar, Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Güz Dönemi Yarıyıl sınavları olacak. Online veya kaydedilmiş derslerle alınan konulara karşılık sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınav öncesinde ATA AÖF sınav giriş belgesi alma sorumluluklarını yerine getirecek. Peki, ATA AÖF final sınavları saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika kaç soru? İşte, detaylar…

ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı | 2022-2023 Güz Yarıyıl ATA AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç dakika?

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akademik takvime göre ATA AÖF final sınavları 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Oturum tarihleri ve saatleri şöyle:

1. Oturum: 7 Ocak Cumartesi 09.30

2. Oturum: 7 Ocak Cumartesi 14.00

3. Oturum: 8 Ocak Pazar 09.30

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı | 2022-2023 Güz Yarıyıl ATA AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç dakika?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ATA AÖF sınav giriş belgesi "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve ya Kullanıcı adı girerek, şifrenizi yazdığınızda sınav yerinizi ve belgenizi görebilirsiniz.

ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı | 2022-2023 Güz Yarıyıl ATA AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç dakika?

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Final sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek. Soruların cevaplanması için sınav süresi ise 30 dakika olarak belirlendi.

ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı | 2022-2023 Güz Yarıyıl ATA AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç dakika?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Final sınavlarından geçerli not alamayan öğrenciler bütünleme tarihlerini değerlendirecek:

Bütünleme Sınavı Tarihleri

I.Oturum 11 Şubat 2023

II.Oturum 11 Şubat 2023

III.Oturum 12 Şubat 2023

SON DAKİKA