ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı | 2022-2023 Güz Yarıyıl ATA AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç dakika?

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Güz dönemi final sınavları bugün gerçekleşiyor. Üç oturumdan oluşacak sınavları kaçırmak istemeyen öğrenciler ATA AÖF final sınavları saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Oturum saati ve süreleri adayların gündeminde. Akademik takvim doğrultusunda gerçekleştirilen sınavlar yüz yüze yapılacak. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, ne kadar sürüyor? İşte, ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı ile sınav süresi hakkında merak edilenler…