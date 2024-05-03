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ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 03.05.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
18:31
ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama
Atatürk Üniversitesi AÖF 95 sınav merkezi ve Azerbaycan Bakü'de gerçekleşti. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav 27-28 Nisan tarihlerinde 3 oturumda gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ara dönem vize sınav soruları ve cevapları PDF olarak erişme açıldı. Sınav sonuçları ise obs.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecek. Peki, 2024 ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?