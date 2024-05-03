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Haberler Yaşam ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 03.05.2024 18:30 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 18:31

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

Atatürk Üniversitesi AÖF 95 sınav merkezi ve Azerbaycan Bakü'de gerçekleşti. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav 27-28 Nisan tarihlerinde 3 oturumda gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından Atatürk Üniversitesi Açıköğretim ara dönem vize sınav soruları ve cevapları PDF olarak erişme açıldı. Sınav sonuçları ise obs.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecek. Peki, 2024 ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) ara dönem sınav takvimi ile birlikte 27-28 Nisan tarihlerinde ara sınavlar gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 ataaof.edu.tr ile Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

Ara (Vize) Sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı.

ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları sınavların tamamlanmasının ardından erişime açıldı.

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ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınavları 27-28 Nisan tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı. Sınav sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 3 Mayıs 2024 Cuma günü açıklandı.

ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak görüntülenebilecek.

Adaylar puan bilgisini T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenebilecek.

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

Ara (Vize) Sınavı Sonuçları Açıklandı

Değerli Öğrencilerimiz,

Ara (Vize) Sınavı sonuçlarınıza OBS, ÖYS'den, ATA AOF Hibrit, ATAAOF OYS ve AtaMeta uygulamalarımızdan ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenme Yönetim Sistemi'nde (ÖYS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (06 Mayıs 2024) günü saat 18.20'ye kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yapılan itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden sağlanacaktır. Ayrıca sonuç itirazlarınızı yaparken optik formlarınıza ÖYS'den erişerek itirazda bulunabileceksiniz. Sonuçlar neticesinde mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerimizin e-Devlet bilgilerinin işlenmesi ise sonuç itiraz süreci tamamlandığında gerçekleşecektir.

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