ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2024 ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama

Ara (Vize) Sınavı Sonuçları Açıklandı

Değerli Öğrencilerimiz,

Ara (Vize) Sınavı sonuçlarınıza OBS, ÖYS'den, ATA AOF Hibrit, ATAAOF OYS ve AtaMeta uygulamalarımızdan ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenme Yönetim Sistemi'nde (ÖYS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (06 Mayıs 2024) günü saat 18.20'ye kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yapılan itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden sağlanacaktır. Ayrıca sonuç itirazlarınızı yaparken optik formlarınıza ÖYS'den erişerek itirazda bulunabileceksiniz. Sonuçlar neticesinde mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerimizin e-Devlet bilgilerinin işlenmesi ise sonuç itiraz süreci tamamlandığında gerçekleşecektir.