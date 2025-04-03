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ATA AÖF SINAV TARİHLERİ: Duyuru yapıldı! ATA AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
13:13
ATA AÖF SINAV TARİHLERİ: Duyuru yapıldı! ATA AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınavları için geri sayım başladı. 5-6 Nisan tarihlerinde üç oturumda yüz yüze gerçekleştirilecek sınavlar öncesinde adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Peki, ATA AÖF ara sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri nereden ve nasıl alınır?