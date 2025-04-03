ATA AÖF SINAV TARİHLERİ: Duyuru yapıldı! ATA AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI!

"Ara (Vize) Sınavı 05-06 Nisan 2025 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacak. Her ders için sınav süresi 30 dakika olarak belirlendi. Sınav giriş belgenize ÖYS, ATA-AOF Hibrit ve ATAAOF OYS uygulamalarından ulaşabilirsiniz.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınacak, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmez."