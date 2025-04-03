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Haberler Yaşam ATA AÖF SINAV TARİHLERİ: Duyuru yapıldı! ATA AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 03.04.2025 13:13 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 13:13

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ: Duyuru yapıldı! ATA AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) ara sınavları için geri sayım başladı. 5-6 Nisan tarihlerinde üç oturumda yüz yüze gerçekleştirilecek sınavlar öncesinde adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. Peki, ATA AÖF ara sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri nereden ve nasıl alınır?

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ: Duyuru yapıldı! ATA AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Bu hafta sonu 5-6 Nisan tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi vizeleri gerçekleştirilecek. Vizelere katılım gösterecek adaylar giriş belgelerini araştırmaya başlarken duyuru yayımlandı. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden ve nasıl alınır?

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ: Duyuru yapıldı! ATA AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI!

"Ara (Vize) Sınavı 05-06 Nisan 2025 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacak. Her ders için sınav süresi 30 dakika olarak belirlendi. Sınav giriş belgenize ÖYS, ATA-AOF Hibrit ve ATAAOF OYS uygulamalarından ulaşabilirsiniz.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınacak, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacaktır. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmez."

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ATA AÖF SINAV TARİHLERİ: Duyuru yapıldı! ATA AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

ATA AÖF ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki ederken final sınavları ise %70 etkili olacak. Başarısız dersi olan öğrenciler için yıl sonunda bütünleme sınavları organize edilecek. ATA AÖF sınav takvimi şu şekilde;

ARA SINAV (VİZE)

I.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 09.30

II.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 14.00

III.Oturum 06 Nisan 2025 Saat 09.30

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ: Duyuru yapıldı! ATA AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

YARIYIL SONU (FİNAL)

I.Oturum 31 Mayıs 2025

II.Oturum 31 Mayıs 2025

III.Oturum 01 Haziran 2025

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ: Duyuru yapıldı! ATA AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

BÜTÜNLEME

I.Oturum 05 Temmuz 2025

II.Oturum 05 Temmuz 2025

III.Oturum 06 Temmuz 2025