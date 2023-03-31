ATA AÖF VİZE SINAVI TARİHLERİ 2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

ATA AÖF vize sınavı tarihleri araştırmaları hız kazandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları ileri bir tarihe ertelenmişti. Nisan ayına sayılı günler kalırken binlerce öğrenci ''ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?'' sorularına yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre bahar yarıyılı ara sınav tarihiyle ilgili karar, bugün duyurulacak. Peki, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi? İşte, 2023 ATA AÖF sınav yerleri ve takvimi hakkında ayrıntılı bilgiler.