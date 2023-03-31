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Haberler Yaşam ATA AÖF VİZE SINAVI TARİHLERİ 2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 31.03.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 14:48

ATA AÖF VİZE SINAVI TARİHLERİ 2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

ATA AÖF vize sınavı tarihleri araştırmaları hız kazandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları ileri bir tarihe ertelenmişti. Nisan ayına sayılı günler kalırken binlerce öğrenci ''ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?'' sorularına yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre bahar yarıyılı ara sınav tarihiyle ilgili karar, bugün duyurulacak. Peki, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi? İşte, 2023 ATA AÖF sınav yerleri ve takvimi hakkında ayrıntılı bilgiler.

ATA AÖF VİZE SINAVI TARİHLERİ 2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi soruları yanıt arıyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde yapılması planlanan bahar dönemi ara sınavlarının ertelendiğini duyurmuştu. Gelen son dakika haberine göre, ATA AÖF vize sınavı tarihleri ile ilgili alınan karar bugün açıklanacak. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci ise bu noktada ''ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 ATA AÖF vize sınavı tarihleri ve sınav giriş belgeleri hakkında detaylı bilgiler.

ATA AÖF VİZE SINAVI TARİHLERİ 2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

ATA AÖF VİZE SINAVLARI ERTELENMİŞTİ!

Yayınlanan takvime göre, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenecekti.

Ancak ATA AÖF resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile toplam 3 oturumdan oluşan sınavların ertelendiğini duyurmuştu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

''Bahar Yarıyılı Vize Sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Vize sınav tarihleri ilerleyen günlerde Fakültemiz resmi web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.''

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ATA AÖF VİZE SINAVI TARİHLERİ 2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Nisan ayına sayılı günler kalırken ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranırken bir son dakika açıklaması geldi.

Kurumun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ara sınav tarihiyle ilgili alınan kararın bugün duyurulacağı belirtildi.

ATA AÖF VİZE SINAVI TARİHLERİ 2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

İşte o açıklama:

''Bahar Yarıyılı Ara (Vize) Sınavının tarihiyle ilgili karar, saat 15.00'de gerçekleşecek Üniversite Senato toplantısının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından twitter hesabından duyurulacaktır.''

ATA AÖF VİZE SINAVI TARİHLERİ 2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ YAYIMLANDI MI, NEREDEN ALINIR?

ATA AÖF Bahar Dönemi vize sınavlarının giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin belgeler açıklandığında ATA AÖF sitesi üzerinden öğrenci girişi yapılarak sınav yeri bilgilerine erişim sağlanacak.

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