ATA AÖF VİZE SINAVI TARİHLERİ 2023: Atatürk Üniversitesi ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?

ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi soruları yanıt arıyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde yapılması planlanan bahar dönemi ara sınavlarının ertelendiğini duyurmuştu. Gelen son dakika haberine göre, ATA AÖF vize sınavı tarihleri ile ilgili alınan karar bugün açıklanacak. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci ise bu noktada ''ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak yüz yüze mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 ATA AÖF vize sınavı tarihleri ve sınav giriş belgeleri hakkında detaylı bilgiler.