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Ata Emre Akman cinayeti: Katilin babası hakkında çarpıcı gelişme! Öldür talimatı...
Giriş Tarihi: 23.05.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
13:42
Ata Emre Akman cinayeti: Katilin babası hakkında çarpıcı gelişme! Öldür talimatı...
Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, sipariş bırakmak için gittiği apartmandan çıkarken karşılaştığı 17 yaşındaki E.Ö.'nün bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Cinayeti azmettirdiği iddia edilen katilin babası Orhan Ö. için de iddianame düzenlendi. İşte detaylar…