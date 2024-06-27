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Haberler Yaşam Ata Emre Akman’ın katili Erdoğan Özdemir için hesap vakti: Aileden dikkat çeken kemik yaşı talebi!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 13:21

Ata Emre Akman’ın katili Erdoğan Özdemir için hesap vakti: Aileden dikkat çeken kemik yaşı talebi!

Balıkesir'de 20 yaşındaki kurye Ata Emre Akman, sipariş götürdüğü evin önünde Erdoğan Özdemir'in saldırısına uğradı. Tam 25 bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz genç kurtarılamadı. Erdoğan Özdemir ile azmettirici babası Orhan Özdemir tutuklanırken haklarında ayrı ayrı iddianame hazırlandı. Yarın başlayacak duruşmada hesap vermesi beklenen caninin kemik yaşıyla ilgili detay ortaya çıktı.

MUHARREM DOĞANTEZ
Ata Emre Akman’ın katili Erdoğan Özdemir için hesap vakti: Aileden dikkat çeken kemik yaşı talebi!

Balıkesir Üniversitesi'nde Turizm Rehberliği bölümünde okuyan 20 yaşındaki Ata Emre Akman, ailesinden habersiz zincir bir pizza restoranında kuryelik yapmaya başlamıştı.

Ata Emre Akman’ın katili Erdoğan Özdemir için hesap vakti: Aileden dikkat çeken kemik yaşı talebi!

Henüz bir haftalık kuryeyken, sipariş için gittiği bir adresten çıktığı sırada Erdoğan Özdemir tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.

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Ata Emre Akman’ın katili Erdoğan Özdemir için hesap vakti: Aileden dikkat çeken kemik yaşı talebi!

25 YERİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

Henüz hayatının baharında olan Ata Emre Akman'ı 25 yerinden defalarca bıçaklanıp öldüren Erdoğan Özdemir, cinayetin ardından saklandığı baba evinde kısa sürede yakalanmıştı.

Ata Emre Akman’ın katili Erdoğan Özdemir için hesap vakti: Aileden dikkat çeken kemik yaşı talebi!

Erdoğan Özdemir ve onu saklayan baba Orhan Özdemir gözaltına alınmış, Erdoğan Özdemir tutuklanarak cezaevine konulurken, baba Orhan Özdemir ise serbest bırakılmıştı. Akman ailesinin avukatlarının itirazı üzerine baba Orhan Özdemir yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ata Emre Akman’ın katili Erdoğan Özdemir için hesap vakti: Aileden dikkat çeken kemik yaşı talebi!

BABA VE OĞLU İÇİN AYRI AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı, soruşturmanın ardından Erdoğan Özdemir ve babası Orhan Özdemir için ayrı ayrı iddianameler hazırladı.

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