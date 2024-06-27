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Ata Emre Akman’ın katili Erdoğan Özdemir için hesap vakti: Aileden dikkat çeken kemik yaşı talebi!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
13:21
Balıkesir'de 20 yaşındaki kurye Ata Emre Akman, sipariş götürdüğü evin önünde Erdoğan Özdemir'in saldırısına uğradı. Tam 25 bıçak darbesiyle ağır yaralanan talihsiz genç kurtarılamadı. Erdoğan Özdemir ile azmettirici babası Orhan Özdemir tutuklanırken haklarında ayrı ayrı iddianame hazırlandı. Yarın başlayacak duruşmada hesap vermesi beklenen caninin kemik yaşıyla ilgili detay ortaya çıktı.