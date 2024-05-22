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Ata Emre Akman’ı öldürmüştü: Cani için istenen ceza açıklandı!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
16:45
Ata Emre Akman’ı öldürmüştü: Cani için istenen ceza açıklandı!
Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman sipariş bırakmak için gittiği apartmanın çıkışında E.Ö.'nün saldırısına uğradı. Tam 25 yerinden bıçaklanan Akman, kurtarılamadı. Türkiye'nin konuştuğu cinayette, tutuklanan 17 yaşındaki katil E.Ö. hakkında iddianame hazırlandı. Caninin 18 yaşından küçük olduğu için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı öğrenildi.