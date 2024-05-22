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Haberler Yaşam Ata Emre Akman’ı öldürmüştü: Cani için istenen ceza açıklandı!
Giriş Tarihi: 22.05.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 16:45

Ata Emre Akman’ı öldürmüştü: Cani için istenen ceza açıklandı!

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman sipariş bırakmak için gittiği apartmanın çıkışında E.Ö.'nün saldırısına uğradı. Tam 25 yerinden bıçaklanan Akman, kurtarılamadı. Türkiye'nin konuştuğu cinayette, tutuklanan 17 yaşındaki katil E.Ö. hakkında iddianame hazırlandı. Caninin 18 yaşından küçük olduğu için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı öğrenildi.

Ata Emre Akman’ı öldürmüştü: Cani için istenen ceza açıklandı!

Kan donduran cinayet 11 Mayıs'ta Balıkesir'de akşam saatlerinde yaşandı. Bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi.

Ata Emre Akman’ı öldürmüştü: Cani için istenen ceza açıklandı!

E.Ö., Akman'ı 25 yerinden bıçakladı. Akman, kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Akman'ın öldüğü belirlendi.
Bıçakla öldürülen üniversiteli motokurye Ata Emre'nin son görüntüleri ortaya çıktı | Video

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Ata Emre Akman’ı öldürmüştü: Cani için istenen ceza açıklandı!

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Ata Emre Akman’ı öldürmüştü: Cani için istenen ceza açıklandı!

Gelen son dakika bilgisine göre ise Ata Emre Akman cinayetinde iddianame hazırlandı.

Ata Emre Akman’ı öldürmüştü: Cani için istenen ceza açıklandı!

Akman'ın (20) sipariş götürdüğü sokakta E.Ö. (17) tarafından bıçaklı saldırısı sonucu öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede zanlının "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi.

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