Ata Emre Akman’ı öldürmüştü: Cani için istenen ceza açıklandı!

Kan donduran cinayet 11 Mayıs'ta Balıkesir'de akşam saatlerinde yaşandı. Bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi.