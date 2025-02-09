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Haberler Yaşam Ataşehir'de kan donduran kaza! 6 araç birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:27

Ataşehir'de kan donduran kaza! 6 araç birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Ataşehir'de, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DHA
Ataşehir’de kan donduran kaza! 6 araç birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde olan 6 araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Ataşehir’de kan donduran kaza! 6 araç birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Ataşehir’de kan donduran kaza! 6 araç birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı

Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ataşehir’de kan donduran kaza! 6 araç birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı

Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ataşehir’de kan donduran kaza! 6 araç birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı
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