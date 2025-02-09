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Ataşehir'de kan donduran kaza! 6 araç birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
09:27
Ataşehir'de kan donduran kaza! 6 araç birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı
Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Ataşehir'de, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.