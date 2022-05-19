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Haberler Yaşam Atatürk fotoğrafları ve sözleri: 19 Mayıs 2022’ye özel, bilinmeyen, en güzel Mustafa Kemal Atatürk görselleri, 19 Mayıs mesajı ve sözleri galerisi
Giriş Tarihi: 19.05.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 11:53

Atatürk fotoğrafları ve sözleri: 19 Mayıs 2022’ye özel, bilinmeyen, en güzel Mustafa Kemal Atatürk görselleri, 19 Mayıs mesajı ve sözleri galerisi

Atatürk fotoğrafları ve sözleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle sosyal medya paylaşımlarının odağında yer alıyor. Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayıs sözleri ve görülmemiş fotoğrafları internette sık sık paylaşılıyor. Bu özel günün şerefine en özel, en anlamlı, bilinmeyen ve en güzel Atatürk fotoğrafları ve sözleri paylaşmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte en güzel Mustafa Kemal Atatürk görselleri, Türk bayraklı 19 Mayıs mesajı ve Atatürk'ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri…

Atatürk fotoğrafları ve sözleri: 19 Mayıs 2022’ye özel, bilinmeyen, en güzel Mustafa Kemal Atatürk görselleri, 19 Mayıs mesajı ve sözleri galerisi

Atatürk fotoğrafları ve Atatürk'ün 19 Mayıs sözleri ile paylaşım yapmak için arşivden hiç görülmemiş fotoğraflara göz atabilirsiniz. Ulu önderin gençlerle çekilen fotoğrafları, daha önce yayınlanmayan resimleri sabah.com.tr'de! 19 Mayıs 2022'ye özel, bilinmeyen, en güzel Mustafa Kemal Atatürk görselleri ile Türk bayraklı 19 Mayıs mesajı paylaşabilir, Atatürk'ün 19 Mayıs ile ilgili sözleri aracılığıyla paylaşımda bulunabilirsiniz. İşte HD kalitede Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel resimleri ve sözleri!

Atatürk fotoğrafları ve sözleri: 19 Mayıs 2022’ye özel, bilinmeyen, en güzel Mustafa Kemal Atatürk görselleri, 19 Mayıs mesajı ve sözleri galerisi

ATATÜRK'ÜN 19 MAYIS İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz..."

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Atatürk fotoğrafları ve sözleri: 19 Mayıs 2022’ye özel, bilinmeyen, en güzel Mustafa Kemal Atatürk görselleri, 19 Mayıs mesajı ve sözleri galerisi

"Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıkları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir."

Atatürk fotoğrafları ve sözleri: 19 Mayıs 2022’ye özel, bilinmeyen, en güzel Mustafa Kemal Atatürk görselleri, 19 Mayıs mesajı ve sözleri galerisi

"Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."

Atatürk fotoğrafları ve sözleri: 19 Mayıs 2022’ye özel, bilinmeyen, en güzel Mustafa Kemal Atatürk görselleri, 19 Mayıs mesajı ve sözleri galerisi

"Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir."

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