Ateş Kuşları 14. Bölüm fragmanı izle: ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ateş Kuşları 14. bölüm fragmanı izle linki gündemdeki yerini aldı. ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi son olarak 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Hande Soral, İlayda Alişan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı dizinin son bölümünde Barbaros, Gülayşe'ye polis olduğunu söylerken Çatal ise Barbaros'a oğlu olduğunu söylemeyi kafasına koyar. Gelecek bölümden detaylar görmek isteyen izleyiciler, Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başladı. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, ATV ile Ateş Kuşları 14. bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölümden detaylar...