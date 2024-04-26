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Haberler Yaşam Ateş Kuşları 52. bölüm canlı izle! “Gülayşe anne oluyor!”ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 26.04.2024 18:43 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 18:44

Ateş Kuşları 52. bölüm canlı izle! “Gülayşe anne oluyor!”ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle ekranı

ATV dizi ekranı ile Ateş Kuşları 52. bölüm izle araştırmaları hız kazandırdı. Her hafta cuma günü yayımlanan dizi ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı yapımda heyecan dorukta. İşte, Ateş Kuşları 52. bölüm canlı izle ekranı

Ateş Kuşları 52. bölüm canlı izle! “Gülayşe anne oluyor!”ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle ekranı

Ateş Kuşları 52. bölüm izle 26 Nisan Cuma günü yayımlanan yeni bölüm için gündemdeki yerini aldı. ATV dizi izleme ekranında yerini alan takipçiler, Gülayşe ve Barbar'ın sınavını izliyor. İkilinin aşkı en büyük sınavdan geçiyor. İşte, Ateş Kuşları canlı izle ekranı

Ateş Kuşları 52. bölüm canlı izle! “Gülayşe anne oluyor!”ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle ekranı

ATEŞ KUŞLARI CANLI İZLE

Ateş Kuşları dizisi yeni bölümünü aşağıdaki linkte tıklayarak izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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Ateş Kuşları 52. bölüm canlı izle! “Gülayşe anne oluyor!”ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle ekranı

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

"Anne oluyorum..."

Barbar'ın dünyası, Çino'nun ağabeyi olduğunu öğrenmesiyle başına yıkılacak… Barbar'ın eve dönmesi, Gülayşe ile aralarındaki buzların erimesi ve tedaviyle çocuk sahibi olabilme ihtimallerinin doğması genç çiftin tekrar yüzünü güldürecek.

Ateş Kuşları 52. bölüm canlı izle! “Gülayşe anne oluyor!”ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle ekranı

Tedavinin parasını çıkarabilmek için yeni bir arayışa giren Ateş Kuşları, dükkânın satışlarını artırmak maksadıyla kendilerini yeni bir maceranın içinde bulacak. Çino'yla kaçıp Ali'yi yıkık bir halde ardında bırakan Sultan, Barbar ve gizli görevi için büyük bir tehlike arz edecek.

Ateş Kuşları 52. bölüm canlı izle! “Gülayşe anne oluyor!”ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle ekranı

Zıpkın ve Sabit'in şakasıyla günlerini ölüm korkusuyla geçirecek olan Kara; geçmişine, gerçek ailesine dair nasıl bir temas yaşayacak?

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