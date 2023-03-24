Ateş Kuşları 9. Bölüm izle: Gülayşe Barbaros’un sırrını öğrenecek mi? ATV ile Ateş Kuşları son bölüm izle

ATEŞ KUŞLARI 9. BÖLÜM ÖZETİ

Gülayşe, ailesini Çatal'dan korumak için kendini yakmaya kalksa da ne Ali ne de Barbaros buna izin vermez.

Gülayşe, Ali katil olmasın diye Zümrüt'ün karşısına bu kez kendisi dikilir.