Ateşkesin en kanlı ihlali: ABD baskısıyla geri adım attılar! Türkiye’nin rolü İsrailli bakanı rahatsız etti

ABD heyetinin, ziyaretteki asıl amacının ise anlaşmanın bir sonraki aşamasına geçiş için "Gazze'de açık bir yetki ve bölgesel destekle faaliyet gösterecek çok uluslu bir gücün kurulmasını teşvik etmek" olduğu, ikinci aşamada Gazze'de hangi güçlerin olacağını tartışacakları aktarıldı.

İsrail'in bu çok uluslu güçte Türkiye ve Katar'ın yer alması fikrinden son derece rahatsız olduğu ve buna şiddetle karşı çıktığı ifade edildi.