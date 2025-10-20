Haberler
Ateşkesin en kanlı ihlali: ABD baskısıyla geri adım attılar! Türkiye’nin rolü İsrailli bakanı rahatsız etti
20.10.2025 10:24
Hamas bahanesiyle dün ateşkesi ihlal eden İsrail, onlarca Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Günün ilerleyen saatlerinde ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyuran Tel Aviv yönetimi, Washington'un müdahalesi sonrası insani yardım geçişlerini durdurma kararından da vazgeçti. Öte yandan, İsrailli yetkililer Türkiye'nin Gazze'de artan rolünden endişe duyduklarını açıkça dile getirmeye başladı.