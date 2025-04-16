AUZEF 2025 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sınav takvimini açıkladı.

AUZEF öğrencileri, bu takvimde yer alan vize, final, telafi ve mezuniyet üç ders sınavlarının tarihlerine göre hazırlıklarını yapabilecekler.

AUZEF'de sınavlar, her yarıyılda her ders için en az bir ara sınav, bir bitirme sınavı ve bir bütünleme sınavı şeklinde yüz yüze ve gözetimli olarak gerçekleştirilecek.