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Haberler Yaşam AUZEF 2025 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 15:52 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 15:52

AUZEF 2025 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarının takvimi duyuruldu. Sınav tarihleri üniversite eğimlerine uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler için akademik takvimle birlikte fakültenin resmi internet sitesinde paylaşılıyor. Takvimde ara sınav, dönem sonu (final) ve telafi (bütünleme) sınavlarının tarihleri yer alıyor. Peki, AUZEF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF 2025 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2024-2025 bahar yarıyılına ilişkin sınav programını paylaştı. AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen final sınav tarihleri ve uygulama esasları, resmi web sayfası üzerinden duyuruldu. Akademik takvimde, ara sınav (vize), dönem sonu (final), telafi ve mezuniyete üç ders sınavlarının tarih aralıklarına yer verildi. Peki, AUZEF bahar dönemi final sınavları hangi günlerde gerçekleştirilecek?

AUZEF 2025 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sınav takvimini açıkladı.

AUZEF öğrencileri, bu takvimde yer alan vize, final, telafi ve mezuniyet üç ders sınavlarının tarihlerine göre hazırlıklarını yapabilecekler.

AUZEF'de sınavlar, her yarıyılda her ders için en az bir ara sınav, bir bitirme sınavı ve bir bütünleme sınavı şeklinde yüz yüze ve gözetimli olarak gerçekleştirilecek.

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AUZEF 2025 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Yayımlanan takvim göe 2025 yılı Bahar Dönemi final sınavları 31 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AUZEF 2025 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar dönemi final takviminde yer alan bilgiye göre bütünleme sınavları 12-13 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF 2025 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU! AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AUZEF DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Sınavların değerlendirilmesi ve geçme notunun belirlenmesi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şekildeki koşulların sağlandığı tüm durumlarda Bağıl Değerlendirme Sistemine göre gerçekleştirilmektedir.

Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.

Açık öğretim programlarında;

Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra net sayısı hesaplanır. 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan değerindedir. Net sayısı 5 ile çarpılarak sınav puanı elde edilir.

Net Sayısı x 5 Puan = Sınav Puanı

Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Net Sayısı (15 - 0,75) x 5 = 14,25 olacaktır.

Ders Puanı 14,25 x 5 = 71,25 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında;