AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ 2022-2023: AUZEF güz yarıyılı ara (vize) sınavları ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav yeri tercihi nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF ara sınav tarihleri belli oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), güz dönemi ara sınav tarihlerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, AUZEF vize sınav yeri tercih işlemleri 23 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılacak. AUZEF ara sınavlarında her ders için 20 soru sorulacak olup 30 dakika süre verilecek. Peki, AUZEF ara sınavları ne zaman başlıyor, sınav yeri tercihi nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2022 AUZEF güz yarıyılı sınav takvimi ve sınav merkezi seçme işlemleri...