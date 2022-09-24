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Haberler Yaşam AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ 2022-2023: AUZEF güz yarıyılı ara (vize) sınavları ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav yeri tercihi nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 24.09.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 10:00

AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ 2022-2023: AUZEF güz yarıyılı ara (vize) sınavları ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav yeri tercihi nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF ara sınav tarihleri belli oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), güz dönemi ara sınav tarihlerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, AUZEF vize sınav yeri tercih işlemleri 23 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılacak. AUZEF ara sınavlarında her ders için 20 soru sorulacak olup 30 dakika süre verilecek. Peki, AUZEF ara sınavları ne zaman başlıyor, sınav yeri tercihi nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2022 AUZEF güz yarıyılı sınav takvimi ve sınav merkezi seçme işlemleri...

AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ 2022-2023: AUZEF güz yarıyılı ara vize sınavları ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav yeri tercihi nasıl ve nereden yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ara sınav tarihleri açıklandı. Böylece ''AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak?'' sorusu yanıt buldu. Üniversite eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler, AUZEF güz yarıyılı ara sınav merkezi tercih işlemlerini öğrenci girişi ile tamamlayacak. Peki, AUZEF ara (vize) sınavları ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav yeri tercihi nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2022-2023 AUZEF ara (vize) sınav tarihleri ve konu ile ilgili tüm merak edilenler…

AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ 2022-2023: AUZEF güz yarıyılı ara vize sınavları ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav yeri tercihi nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ara sınavları, 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

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AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ 2022-2023: AUZEF güz yarıyılı ara vize sınavları ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav yeri tercihi nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF SINAV YERİ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Ara sınava (vizeye) ait sınav merkezi tercih işlemleri, 23 Eylül - 04 Ekim 2022 tarihleri arasında https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli olan öğrencilerimizin engel durumları ile ilgili bilgilerini sınav merkezi tercih alanından eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

Hükümlü/tutuklu öğrencilerimizin sınav merkezi tercih işlemleri bulundukları ceza infaz kurumu tarafından düzenlenecektir.

AUZEF ARA SINAV YERİ TERCİH EKRANI ÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ 2022-2023: AUZEF güz yarıyılı ara vize sınavları ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav yeri tercihi nasıl ve nereden yapılır?

Ara sınav (vize) için "sınav merkezi tercihleri" 04 Ekim 2022 saat 23.59 itibarıyla kapanacaktır. Sistem kapandıktan sonra oluşturulan sınav merkezi değişiklik talepleri hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır.

Sınav merkezi tercihi yapmayan kayıtlı öğrencilerimizin, 12-13 Kasım tarihlerinde yapılacak ara sınav (vize) için oturumları, geçtiğimiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında girdiği bitirme (final) veya bütünleme (telafi) sınavındaki sınav yeri tercihine göre oluşturulacaktır.

Ara sınava (vizeye) herhangi bir sebeple gir(e)meyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ 2022-2023: AUZEF güz yarıyılı ara vize sınavları ne zaman, hangi tarihte? AUZEF sınav yeri tercihi nasıl ve nereden yapılır?

SINAV NASIL YAPILACAK?

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimiz ara sınavda (vizede) her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örneğin ara sınavda (vizede) 14 üniteden/haftadan oluşan bir ders için ilk 7; 12 üniteden oluşan bir ders için ilk 6; 10 üniteden oluşan bir ders için ise ilk 5 üniteden/haftadan soru sorulmaktadır.

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

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