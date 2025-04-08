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Haberler Yaşam AUZEF ara sınav tarihleri 2025 Bahar: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 14:39

AUZEF ara sınav tarihleri 2025 Bahar: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri 2025 yılı bahar dönemi sınav takvimini ajandalarına kaydetti. Kayıtlarını yenileyen ve sınavlar için sınav merkezi seçimini yapan öğrenciler bu kez sınavlara odaklandı. Peki; AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte, AUZEF ara sınav tarihleri:

AUZEF ara sınav tarihleri 2025 Bahar: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF ara sınav tarihleri 2025 Bahar dönemi için belirlendi. Giriş yerleri de belli olurken öğrenciler sınavlara son hazırlıklarını tamamlıyor. Öte yandan daha önce duyurulan sınav oturumlarından birinin ALES sınavına denk gelmesi nedeniyle saat değişikliğine gidildiği de okul yönetimi tarafından paylaşıldı. Peki; AUZEF vize sınavları ne zaman?

AUZEF ara sınav tarihleri 2025 Bahar: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ 2025

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavları bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 12-13 Nisan tarihinde yapılacak sınavlar 3 oturumda düzenlenecek. 3. oturum hakkında fakülte yönetiminden açıklama geldi. Buna göre 13 Haziran tarihindeki bir oturumun saati değişti:

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AUZEF ara sınav tarihleri 2025 Bahar: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?

"Değerli Öğrencilerimiz, 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek bahar yarıyılı Ara Sınavı (Vize) tarihinin Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) denk gelmesi nedeniyle, 13 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan 3. oturum saat 15.00'da başlayacaktır."

AUZEF ara sınav tarihleri 2025 Bahar: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

12-13 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgeleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak alınıyor.

AUZEF ara sınav tarihleri 2025 Bahar: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2025

ARA SINAV

12 Nisan -13 Nisan 2025

BİTİRME SINAVI

31 Mayıs -1 Haziran 2025

BÜTÜNLEME SINAVI

12 Temmuz - 13 Temmuz 2025