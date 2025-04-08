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AUZEF ara sınav tarihleri 2025 Bahar: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
14:39
AUZEF ara sınav tarihleri 2025 Bahar: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri 2025 yılı bahar dönemi sınav takvimini ajandalarına kaydetti. Kayıtlarını yenileyen ve sınavlar için sınav merkezi seçimini yapan öğrenciler bu kez sınavlara odaklandı. Peki; AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte, AUZEF ara sınav tarihleri: