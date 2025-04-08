AUZEF ara sınav tarihleri 2025 Bahar: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF ara sınav tarihleri 2025 Bahar dönemi için belirlendi. Giriş yerleri de belli olurken öğrenciler sınavlara son hazırlıklarını tamamlıyor. Öte yandan daha önce duyurulan sınav oturumlarından birinin ALES sınavına denk gelmesi nedeniyle saat değişikliğine gidildiği de okul yönetimi tarafından paylaşıldı. Peki; AUZEF vize sınavları ne zaman?