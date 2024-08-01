AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI giriş yerleri sorgulama ekranı: 2024 AUZEF Bütünleme Sınavı ne zaman, saat kaçta, online mı?

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sınav binası ve salonlarına girerken "Öğrenci Kimlik Kartına" ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.



Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.



Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir. Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirsiniz.



