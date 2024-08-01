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Giriş Tarihi: 01.08.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 06:12

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI giriş yerleri sorgulama ekranı: 2024 AUZEF Bütünleme Sınavı ne zaman, saat kaçta, online mı?

AUZEF bütünleme sınavı sınav giriş belgesi yayımlandı. Lisans ve ön lisans programlarına uzakta eğitimle devam eden öğrencilerin taıkip ettiği AUZEF bütünleme sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. Bu cumartesi ve Pazar günü üç oturumda gerçekleşecek sınav için adayların araştırmaları hız kazandı. İstanbul Üniversitesi tarafından AUZEF bütünleme sınavı hakkında açıklama geldi. Peki, 2024 AUZEF Bütünleme Sınavı (Telafi) ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI giriş yerleri sorgulama ekranı: 2024 AUZEF Bütünleme Sınavı ne zaman, saat kaçta, online mı?

AUZEF sınav giriş belgesi açıklandı mı? sorusu hafta sonu sıava girecek adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünleme sınavına dair detaylar adaylarla paylaşıldı. AUZEF sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI giriş yerleri sorgulama ekranı: 2024 AUZEF Bütünleme Sınavı ne zaman, saat kaçta, online mı?

AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

İstanbul Üniversitesi'nin internet adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Değerli Öğrencilerimiz,.

2023-2024 bahar yarıyılı bütünleme sınavı (telafi) hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili duyuru yayınlanmıştır. Duyuruya http://auzef.istanbul.edu.tr adresinden erişebilirsiniz..

Sınavlarınızda başarılar dileriz.

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AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI giriş yerleri sorgulama ekranı: 2024 AUZEF Bütünleme Sınavı ne zaman, saat kaçta, online mı?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavı 03 - 04 Ağustos 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI giriş yerleri sorgulama ekranı: 2024 AUZEF Bütünleme Sınavı ne zaman, saat kaçta, online mı?

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sınav binası ve salonlarına girerken "Öğrenci Kimlik Kartına" ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.

Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir. Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirsiniz.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI giriş yerleri sorgulama ekranı: 2024 AUZEF Bütünleme Sınavı ne zaman, saat kaçta, online mı?

DD ve DC harf notunu alan öğrencilerimizin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak FF alan öğrencilerimizin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmaktadır.

DD ve DC olan harf notlarını yükseltmek için bütünleme sınavına giren öğrenciler sınavdan FF alırsa, son aldığı not değerlendirileceği için sınav notu FF olarak kalır.

Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa, sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlenmemelidir.

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