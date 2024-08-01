Giriş Tarihi: 01.08.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
06:12
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI giriş yerleri sorgulama ekranı: 2024 AUZEF Bütünleme Sınavı ne zaman, saat kaçta, online mı?
AUZEF bütünleme sınavı sınav giriş belgesi yayımlandı. Lisans ve ön lisans programlarına uzakta eğitimle devam eden öğrencilerin taıkip ettiği AUZEF bütünleme sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. Bu cumartesi ve Pazar günü üç oturumda gerçekleşecek sınav için adayların araştırmaları hız kazandı. İstanbul Üniversitesi tarafından AUZEF bütünleme sınavı hakkında açıklama geldi. Peki, 2024 AUZEF Bütünleme Sınavı (Telafi) ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek?