AUZEF final sınavı süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı sınav öncesi adayların gündemindeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz yarıyılı final sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Söz konusu sınavlara katılım sağlayacak olan öğrenciler, ''AUZEF final sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, AUZEF final sınavı süresi kaç dakika, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, 2022-2023 İÜ AUZEF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav süresi…