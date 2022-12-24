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Haberler Yaşam AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2022-2023 İÜ AUZEF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav süresi
Giriş Tarihi: 24.12.2022 00:03 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 00:03

AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2022-2023 İÜ AUZEF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav süresi

AUZEF final sınavı süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı sınav öncesi adayların gündemindeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz yarıyılı final sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Söz konusu sınavlara katılım sağlayacak olan öğrenciler, ''AUZEF final sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, AUZEF final sınavı süresi kaç dakika, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte, 2022-2023 İÜ AUZEF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav süresi…

AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2022-2023 İÜ AUZEF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav süresi

AUZEF sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek, sınav yerleri nasıl öğrenilir soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi sınav takvimine göre, yarıyıl sonu sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Bu kapsamda üniversite eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, sınava sayılı saatler kala AUZEF final sınavı süresi ve giriş belgesi sorgulama ekranı için araştırmalarına başladı. Peki, AUZEF final sınavları saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? İşte, 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi alma ekranı.

AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2022-2023 İÜ AUZEF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav süresi

AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI! SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AUZEF sınav giriş belgeleri yayınlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bitirme (final) sınavına ait sınav giriş belgelerini erişime açtı.

Sınav giriş belgeleri https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak alınabiliyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2022-2023 İÜ AUZEF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav süresi

AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ

Üniversite eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF'te sürdüren öğrencilere güz döneminde ara dönem sınavı ve yarıyıl sonu sınavı uygulanıyor.

AUZEF yarıyıl sonu (bitirme) sınavları 24-25 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlarda başarısız olan veya ortalama yükseltmek isteyen öğrenciler için telafi sınavları 04-05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2022-2023 İÜ AUZEF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav süresi

AUZEF OTURUMLARI SAAT KAÇTA?

Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.

Sabah oturumları (1.ve 3. Oturum) saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te, 4. Oturum ise saat 15.00'te başlayacak.

AUZEF final sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2022-2023 İÜ AUZEF final sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav süresi

AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika süre verilmektedir.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en düşük 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan alması gerekir.

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