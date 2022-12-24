AUZEF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her sorumlu olunan ders için öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Bu soruların yanıtlanması için ise 30 dakika süre verilmektedir.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersi başarıyla tamamlaması için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en düşük 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan alması gerekir.