Haberler
Yaşam
AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
15:39
AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi final sınavları için tarih ve detaylar açıklandı. Final sınavları, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dahil olmak üzere toplam 112 sınav merkezinde yapılacak. Adayların sınava katılırken yanlarında taşımaları zorunlu olan AUZEF final sınavı giriş belgeleri de erişime açıldı. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?