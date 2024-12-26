AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarına sayılı günler kaldı. Öğrenciler, sınav için son hazırlıklarını tamamlarken, aynı zamanda sınav oturumlarının detaylarını da öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Adayların sınav günü adayların yanlarında sınav giriş belgelerinin bulundurması gerektiğinden gerekli kontrollerini gerçekleştiriyor. İşte, AUZEF güz dönemi final sınavlarına ilişkin ayrıntılar haberin devamında...