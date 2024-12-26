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Giriş Tarihi: 26.12.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:39

AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz dönemi final sınavları için tarih ve detaylar açıklandı. Final sınavları, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dahil olmak üzere toplam 112 sınav merkezinde yapılacak. Adayların sınava katılırken yanlarında taşımaları zorunlu olan AUZEF final sınavı giriş belgeleri de erişime açıldı. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarına sayılı günler kaldı. Öğrenciler, sınav için son hazırlıklarını tamamlarken, aynı zamanda sınav oturumlarının detaylarını da öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Adayların sınav günü adayların yanlarında sınav giriş belgelerinin bulundurması gerektiğinden gerekli kontrollerini gerçekleştiriyor. İşte, AUZEF güz dönemi final sınavlarına ilişkin ayrıntılar haberin devamında...

AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı!

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Bitirme (Final) Sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı!

SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

28-29 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek AUZEF bitirme sınavlarına ait sınav giriş belgeleri yayınlandı.

Sınav giriş belgeleri, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.

AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı!

BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVI NE ZMAN YAPILACAK?
AUZEF bütünleme (telafi) sınavları 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı!

AUZEF 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINAV TAKVİMİ
AUZEF 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belirlenen sınav takvimi şu şekilde:

Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları: 28 Aralık - 29 Aralık 2024
Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Final) Sınavları: 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

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