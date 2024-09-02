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Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 09:13

AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2024-2025 | İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ile ilgili araştırmalar öğrenciler sayesinde hız kazandı. Yayınlanan kılavuza göre 2024-2025 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün itibarıyla başladı. Üniversite eğitimine uzaktan ve açıktan devam eden öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin nereden ve nasıl yapıldığını öğrenmek için arama motorlarında araştırmalara başladı. İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme takvimi ve detayları…

AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2024-2025 | İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF kayıt yenileme ekranı 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için adayların erişimine açıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan kılavuza göre; AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 2 Eylül'de başladı ve 25 Eylül'de sona erecek. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?

AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2024-2025 | İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

2024-2025 AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 Güz Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Yayınlanan takvime göre kayıt yenileme tarihleri belli oldu.

Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 2 Eylül 2024 bugün itibarıyla başlayacağı ve 29 Eylül 2024 tarihinde sonlanacağı duyuruldu.

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AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2024-2025 | İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM TAKVİMİ
Kayıt Yenileme İşlemleri: 02.09.2024 - 29.09.2024
Ders Ekle-Sil Tarihleri: 29.09.2024 - 03.10.2024
Üstten Ders Alma Tarihleri: 29.09.2024 - 03.10.2024

AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2024-2025 | İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
1.ADIM
Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.
Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.

2. ADIM
AKSİS otomasyon sistemine http://aksis.istanbul.edu.tr giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarası"'na ulaşabilirsiniz.
Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız.

3. ADIM
Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işleminizi online olarak yapabilirsiniz.

AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2024-2025 | İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AUZEF kayıt yenileme ücretleri, lisans ve önlisans bölümleri için 2450 ile 3095 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

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