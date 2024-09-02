Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
09:13
AUZEF KAYIT YENİLEME TAKVİMİ 2024-2025 | İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ile ilgili araştırmalar öğrenciler sayesinde hız kazandı. Yayınlanan kılavuza göre 2024-2025 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün itibarıyla başladı. Üniversite eğitimine uzaktan ve açıktan devam eden öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin nereden ve nasıl yapıldığını öğrenmek için arama motorlarında araştırmalara başladı. İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme takvimi ve detayları…