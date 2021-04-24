AUZEF online sınav giriş sayfası: İstanbul Üniversitesi 2021 AUZEF online sınav giriş ekranı ve vize sınav tarihleri!

İstanbul Üniversitesi (İÜ) bünyesinde açıköğretim ve uzaktan eğitim faaliyetleri yürüten Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF)'te öğrenim gören öğrenciler tarafından "AUZEF online sınav giriş sayfası"na erişilmek isteniyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle sınav süresi 12 güne çıkarılırken, 24 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan online sınavların başlangıç ve bitiş saatleri de belli oldu. Öğrenciler tarafından araştırılan İstanbul Üniversitesi (İÜ) AUZEF online sınav giriş ekranı ve sınav tarihleri detayları.