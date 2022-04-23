AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak ediliyor. Öğrenciler, 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan bahar dönemi ara sınavlarının sonuçları AKSİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Değerlendirme sürecinde etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60 olduğu biliniyor. Öte yandan; 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan güz dönemi ara sınavlarının sonuçları 26 Kasım 2021 tarihinde açıklanmıştı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonucu sorgulama ekranı 2022