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Haberler Yaşam AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF Bahar Dönemi (vize) sonuçları için heyecanlı bekleyiş!
Giriş Tarihi: 23.04.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 11:17

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF Bahar Dönemi (vize) sonuçları için heyecanlı bekleyiş!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınavları geçtiğimiz hafta yapıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar ise, hafta sonunun gelmesi ile birlikte AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Öğrenciler, AUZEF sınav sonuçlarını AKSİS üzerinden öğrenebilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonucu sorgulama ekranı 2022

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF Bahar Dönemi vize sonuçları için heyecanlı bekleyiş!

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları sınava katılım sağlayan adaylar tarafından merak ediliyor. Öğrenciler, 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan bahar dönemi ara sınavlarının sonuçları AKSİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Değerlendirme sürecinde etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60 olduğu biliniyor. Öte yandan; 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan güz dönemi ara sınavlarının sonuçları 26 Kasım 2021 tarihinde açıklanmıştı. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonucu sorgulama ekranı 2022

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF Bahar Dönemi vize sonuçları için heyecanlı bekleyiş!

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. 13 - 14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan AUZEF güz dönemi ara sınavlarının sonuçları 26 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

Sınav sonuçlarınızı açıklanır açıklanmaz https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF Bahar Dönemi vize sonuçları için heyecanlı bekleyiş!

AUZEF SORULARI YAYINLANDI MI?

AUZEF güz dönemi ara sınav soruları ve cevaplarının 4 oturumun tamamlanması ardından online platform üzerinden erişime açılması bekleniyor. Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soru ve cevaplarının 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF Bahar Dönemi vize sonuçları için heyecanlı bekleyiş!

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF Bahar Dönemi vize sonuçları için heyecanlı bekleyiş!

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.

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