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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF Bahar Dönemi (vize) sonuçları için heyecanlı bekleyiş!
Giriş Tarihi: 23.04.2022 11:17
Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
11:17
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF Bahar Dönemi (vize) sonuçları için heyecanlı bekleyiş!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınavları geçtiğimiz hafta yapıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar ise, hafta sonunun gelmesi ile birlikte AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Öğrenciler, AUZEF sınav sonuçlarını AKSİS üzerinden öğrenebilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınav sonucu sorgulama ekranı 2022