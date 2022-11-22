AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? AKSİS ile 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi ara sınavları, 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde toplam 3 oturum şeklinde düzenlendi. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. AUZEF vize sonuçları, yapılan değerlendirmeler sonrası AKSİS ekranı üzerinden ilan edilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, AKSİS ile 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı.