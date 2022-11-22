AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? AKSİS ile 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, gözünü AUZEF sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında AUZEV sonuçlarının 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022-2023 AUZEF ara sınav sonuçları son dakika gelişmeleri.