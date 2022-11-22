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Haberler Yaşam AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? AKSİS ile 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 22.11.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 15:07

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? AKSİS ile 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi ara sınavları, 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde toplam 3 oturum şeklinde düzenlendi. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. AUZEF vize sonuçları, yapılan değerlendirmeler sonrası AKSİS ekranı üzerinden ilan edilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, AKSİS ile 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? AKSİS ile 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF vize sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, gözünü AUZEF sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında AUZEV sonuçlarının 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022-2023 AUZEF ara sınav sonuçları son dakika gelişmeleri.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? AKSİS ile 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? AKSİS ile 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş yıllar baz alındığında, sınav sonuçlarının 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF sınav sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? AKSİS ile 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sınav sonuçları, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilecek. https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak AUZEF sonuçlarınızı görüntüleyebileceksiniz.

Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. Ancak vize sonuçlarının 27 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? AKSİS ile 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı
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