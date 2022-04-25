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Haberler Yaşam AUZEF sınav sonuçları AKSİS sorgulama ekranı 2022: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 25.04.2022 10:56 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 10:57

AUZEF sınav sonuçları AKSİS sorgulama ekranı 2022: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri AUZEF sınav sonuçları beklentisi içerisinde girdi. 16-17 Nisan tarihlerinde vize sınavlarını olan adaylar AUZEF soru ve cevap kitapçığına erişim sağlamıştı. Online platform üzerinden tamamlanan ara dönem vize sınavlarının ardından AUZEF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz dönem sınav sonuçları bir hafta içinde açıklanmıştı. İşte İÜ 2022 AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı ve süreçteki son durum

AUZEF sınav sonuçları AKSİS sorgulama ekranı 2022: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AUZEF sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde epey arttı. Açıktan üniversite bitirmek isteyen adaylar İÜ AUZEF vize sınav sonuçları için son dakika açıklamasını bekliyor. Öğrencilerin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yıl sonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40 puan, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan almaları gerekiyor. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İÜ 2022 AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları AKSİS sorgulama ekranı 2022: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

13 - 14 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan AUZEF güz dönemi ara sınavlarının sonuçları 26 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgilere göre sınav sonuçlarının 1 Mayıs'ta açıklanması ön görülüyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama bulunmuyor.

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.

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AUZEF sınav sonuçları AKSİS sorgulama ekranı 2022: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır. Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

AUZEF sınav sonuçları AKSİS sorgulama ekranı 2022: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
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AUZEF sınav sonuçları AKSİS sorgulama ekranı 2022: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
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