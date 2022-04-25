İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri AUZEF sınav sonuçları beklentisi içerisinde girdi. 16-17 Nisan tarihlerinde vize sınavlarını olan adaylar AUZEF soru ve cevap kitapçığına erişim sağlamıştı. Online platform üzerinden tamamlanan ara dönem vize sınavlarının ardından AUZEF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz dönem sınav sonuçları bir hafta içinde açıklanmıştı. İşte İÜ 2022 AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı ve süreçteki son durum