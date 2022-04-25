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Haberler Yaşam AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi AKSİS AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2022 16:44 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 16:44

AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi AKSİS AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınav sonuçları için geri sayım başladı. 16-17 Nisan tarihlerinde uygulanan bahar dönemi vize sınavlarının ardından AUZEF sonuçları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden öğrenilecek. Öğrencilerin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor. Peki AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İÜ AKSİS AUZEF bahar dönemi vize sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi AKSİS AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF vize sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. 16 Nisan Cumartesi ve 17 Nisan Pazar gerçekleşen AUZEF bahar dönemi ara sınavları sonrası gözler İÜ AKSİS AUZEF sınav sonuçları ekranına çevrildi. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sınav sonuçları erişime açılacak. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne bahar dönemi ara sınavların sorgulaması arttı. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AKSİS AUZEF bahar dönemi vize sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi AKSİS AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi vize sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklanınca https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 2022 AUZEF vize sonuçları AKSİS üzerinden sorgulayabilirsiniz. AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Bu bilgilere göre sınav sonuçlarının 1 Mayıs'ta açıklanması ön görülüyor.

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AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi AKSİS AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF DERS GEÇME NOTU 2022

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır. Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi AKSİS AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİMİ AÇIKLADI!

Bahar Dönemi Ara (vize) sınavları 16-17 Nisan 2022

Bahar Dönemi dönem sonu (final) sınavları 04-05 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu Telafi Sınavları 02-03 Temmuz 2022

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022

AUZEF vize sonuçları sorgulama ekranı: İstanbul Üniversitesi AKSİS AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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