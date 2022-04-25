İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sınav sonuçları için geri sayım başladı. 16-17 Nisan tarihlerinde uygulanan bahar dönemi vize sınavlarının ardından AUZEF sonuçları https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden öğrenilecek. Öğrencilerin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor. Peki AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İÜ AKSİS AUZEF bahar dönemi vize sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…