AUZEF sınav soruları ve cevapları 2023 PDF indir! İÜ AUZEF soruları yayınlandı mı, cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav soruları ve cevapları 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşen sınavların ardından kontrol ediliyor. Toplamda 3 oturumda gerçekleşen Güz dönemi ara sınavlarını tamamlayan adaylar internet üzerinden araştırmalara başladı. İÜ AUZEF soruları cevapları PDF dosyası sorgulanıyor. Öğrenciler, cevaplarının kontrol etmek için soruların yayımlanmasını bekliyor. Peki; AUZEF soruları ve cevap kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, AUZEF cevap anahtarı 2023.