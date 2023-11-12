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Haberler Yaşam AUZEF sınav soruları ve cevapları 2023 PDF indir! İÜ AUZEF soruları yayınlandı mı, cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.11.2023 10:12 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 10:12

AUZEF sınav soruları ve cevapları 2023 PDF indir! İÜ AUZEF soruları yayınlandı mı, cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav soruları ve cevapları 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşen sınavların ardından kontrol ediliyor. Toplamda 3 oturumda gerçekleşen Güz dönemi ara sınavlarını tamamlayan adaylar internet üzerinden araştırmalara başladı. İÜ AUZEF soruları cevapları PDF dosyası sorgulanıyor. Öğrenciler, cevaplarının kontrol etmek için soruların yayımlanmasını bekliyor. Peki; AUZEF soruları ve cevap kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, AUZEF cevap anahtarı 2023.

AUZEF sınav soruları ve cevapları 2023 PDF indir! İÜ AUZEF soruları yayınlandı mı, cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

AUZEF soruları PDF indir- görüntüle seçenekleri ile araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavlarına katılanlar puanlarını kontrol etmek için soruların cevaplarını kontrol ediyor. Öğrenciler sınavdan çıkar çıkmaz öğrenci sistemini kontrol ediyor. AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığına yöneliyor. Peki, 2023 İÜ AUZEF soruları ve cevapları yayınlandı mı, nereden öğrenilir?

AUZEF sınav soruları ve cevapları 2023 PDF indir! İÜ AUZEF soruları yayınlandı mı, cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Not ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AUZEF sınav soruları ve cevapları 2023 PDF indir! İÜ AUZEF soruları yayınlandı mı, cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

Dönem içerisinde yapılan sınavlarda gerekli başarı puanını yakalayamayan öğrenciler için ise telafi sınavları organize edilecek. Yayınlanan takvimde yarıyıl sonu telafi sınavlarının 03-04 Şubat tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı. AUZEF bahar dönemi sınav takvimi henüz açıklanmadı.

AUZEF sınav soruları ve cevapları 2023 PDF indir! İÜ AUZEF soruları yayınlandı mı, cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İstanbul Üniversitesi henüz soruların ve cevapların erişime açılacağı tarihi henüz duyurmadı. AUZEF sınavları kurum tarafından belirtilen tarihlerde 3 oturum olarak düzenleniyor. Sınavların bitmesi ile birlikte AUZEF soruları ve cevapları için internette erişime açılaması bekleniyor.

AUZEF sınav soruları ve cevapları 2023 PDF indir! İÜ AUZEF soruları yayınlandı mı, cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

2023 AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

2023-2024 AUZEF ara dönem (vize) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesiresmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Değerli Öğrencilerimiz, 11-12 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.''

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