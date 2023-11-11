Haberler Yaşam AUZEF sınav soruları ve cevapları 2023 | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 11.11.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 08:16

AUZEF sınav soruları ve cevapları 2023 | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AUZEF soruları ve cevapları, bu hafta sonu düzenlenecek Açıköğretim sınavlarının ardından merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde 3 oturumda gerçekleştiriliyor. Güz dönemi ara sınavlarında adaylara her dersten 20 soru yöneltilecek. Açıköğretim güz dönemi vize sınavlarına katılım gösteren öğrenciler, AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak merak ediyor. Peki, AUZEF ara sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2023-2024 AUZEF vize sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…