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Haberler Yaşam AUZEF sınav soruları ve cevapları 2023 | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 11.11.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023 08:16

AUZEF sınav soruları ve cevapları 2023 | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AUZEF soruları ve cevapları, bu hafta sonu düzenlenecek Açıköğretim sınavlarının ardından merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde 3 oturumda gerçekleştiriliyor. Güz dönemi ara sınavlarında adaylara her dersten 20 soru yöneltilecek. Açıköğretim güz dönemi vize sınavlarına katılım gösteren öğrenciler, AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak merak ediyor. Peki, AUZEF ara sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2023-2024 AUZEF vize sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

AUZEF sınav soruları ve cevapları 2023 | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AUZEF soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ile ilgili araştırmalar adayların gündeminde yer alıyor. İÜ güz dönemi vize sınavı 3 oturumda tamamlanıyor. Sınav oturumlarının tamamlanmasının akabinde sorular ve cevap anahtarı kitapçığı erişme açılacak. AUZEF soruları ve cevap anahtarına erişimin online platform üzerinden açıklanması bekleniyor. Vize sonuçlarının yıl sonu değerlendirmesine katkısı yüzde 30 oranında olacak. Peki AUZEF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2023-2024 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav soruları ve cevapları 2023 | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İstanbul Üniversitesi henüz soruların ve cevapların erişime açılacağı tarihi henüz duyurmadı. AUZEF sınavları kurum tarafından belirtilen tarihlerde 3 oturum olarak düzenleniyor. Sınavların bitmesi ile birlikte AUZEF soruları ve cevapları için internette erişime açılaması bekleniyor.

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AUZEF sınav soruları ve cevapları 2023 | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

AUZEF sınav soruları ve cevapları 2023 | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Not ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF sınav soruları ve cevapları 2023 | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Dönem içerisinde yapılan sınavlarda gerekli başarı puanını yakalayamayan öğrenciler için ise telafi sınavları organize edilecek. Yayınlanan takvimde yarıyıl sonu telafi sınavlarının 03-04 Şubat tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı. AUZEF bahar dönemi sınav takvimi henüz açıklanmadı.

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