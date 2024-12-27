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AUZEF SINAV SÜRESİ - SORU SAYISI 2024: AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
18:41
AUZEF SINAV SÜRESİ - SORU SAYISI 2024: AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 akademik yılında final sınavlarını gerçekleştiriyor. AUZEF sınav tarihleri, oturum saatleri ve sınav süresi gibi detaylar adayların gündemindeki yerini aldı. Sınav yerleri bilgisini paylaşan üniversitenin öğrenci sistemi üzerinden AUZEF sınav giriş belgesi alınıyor. Peki; İÜ AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta, bu hafta sonu mu, kaç soru kaç dakika?