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Haberler Yaşam AUZEF SINAV SÜRESİ - SORU SAYISI 2024: AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 18:41 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:41

AUZEF SINAV SÜRESİ - SORU SAYISI 2024: AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 akademik yılında final sınavlarını gerçekleştiriyor. AUZEF sınav tarihleri, oturum saatleri ve sınav süresi gibi detaylar adayların gündemindeki yerini aldı. Sınav yerleri bilgisini paylaşan üniversitenin öğrenci sistemi üzerinden AUZEF sınav giriş belgesi alınıyor. Peki; İÜ AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta, bu hafta sonu mu, kaç soru kaç dakika?

AUZEF SINAV SÜRESİ - SORU SAYISI 2024: AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?

AUZEF sınav saati, süresi ve soru sayısı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Önlisans ve lisans eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler giriş belgelerini alarak belirlenen sınav merkezinde sınavlarına katılıyor. Peki; 2024-2025 AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta, giriş belgesi nereden alınır?

AUZEF SINAV SÜRESİ - SORU SAYISI 2024: AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Bitirme (Final) Sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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AUZEF SINAV SÜRESİ - SORU SAYISI 2024: AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.

AUZEF SINAV SÜRESİ - SORU SAYISI 2024: AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

Sınav giriş belgeleri, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.

SINAV YERLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAV SÜRESİ - SORU SAYISI 2024: AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?

BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
AUZEF bütünleme (telafi) sınavları 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

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