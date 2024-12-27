AUZEF SINAV SÜRESİ - SORU SAYISI 2024: AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta, kaç soru kaç dakika?

AUZEF sınav saati, süresi ve soru sayısı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Önlisans ve lisans eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler giriş belgelerini alarak belirlenen sınav merkezinde sınavlarına katılıyor. Peki; 2024-2025 AUZEF final sınavları ne zaman, saat kaçta, giriş belgesi nereden alınır?