Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, telafi sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi sorgula!
Giriş Tarihi: 17.01.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 12:24

AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, telafi sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi sorgula!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci, bu hafta sonu düzenlenecek sınavlara ilişkin araştırma yapıyor. Bütünleme ya da telafi sınavı olarak adlandırılan sınavlara katılacak olan adaylar, AUZEF sınav yerimi nasıl öğrenebilirim, sınav giriş belgesi nasıl alınır diye merak ediyor. Ayrıca AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, telafi sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak soruları da öğrencilerin cevap aradıkları arasında yer alıyor. İşte, sınavlara ilişkin detaylar ve AKSİS üzerinden AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, telafi sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi sorgula!

İÜ AUZEF sınav giriş belgesi ve sınav yerleri, bütünleme sınavına girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, telafi sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak sorularıyla incelenen detaylar için fakültenin yaptığı açıklamalar takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak olan sınav giriş belgeleri ile sınav yerleri de öğrenilecek. İşte AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama ve sınav yeri öğrenme ekranı!

AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, telafi sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi sorgula!

AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF 2022 takvimine göre, telafi sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarıyıl sonu final sınavlarından geçer not alamayan öğrenciler bütünleme ya da telafi sınavlarına girecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, telafi sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi sorgula!

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi telafi sınavlarına ilişkin sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Belgeler yayınlandığında auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, telafi sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi sorgula!

AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan bütünleme sınavına ilişkin AUZEF sınav giriş belgesinin ve sınav yerlerinin, hafta ortası açıklanması bekleniyor.

AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, telafi sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi sorgula!

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?

AUZEF bütünleme sınavlarının online yapılacağı yönündeki haberleri şu ifadelerle yalanladı: "Bazı basın yayın organlarında fakültemize ait telafi sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı telafi sınavları daha önce duyurulduğu üzere 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde gözetimli olarak yüz yüze yapılacaktır. Fakültemiz ile ilgili duyurular için lütfen web sayfamız dışındaki kaynaklara itibar etmeyiniz."

SON DAKİKA