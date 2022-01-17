AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, telafi sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi sorgula!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci, bu hafta sonu düzenlenecek sınavlara ilişkin araştırma yapıyor. Bütünleme ya da telafi sınavı olarak adlandırılan sınavlara katılacak olan adaylar, AUZEF sınav yerimi nasıl öğrenebilirim, sınav giriş belgesi nasıl alınır diye merak ediyor. Ayrıca AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, telafi sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak soruları da öğrencilerin cevap aradıkları arasında yer alıyor. İşte, sınavlara ilişkin detaylar ve AKSİS üzerinden AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!