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AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA İNDİR! | İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
07:30
AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA İNDİR! | İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 4-5 Mayıs tarihlerinde binlerce öğrencinin katılımı ile yapılıyor. Üniversite eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler, vize sınavı kapsamında her ders için 20 soruluk testi yanıtlıyor. Sınavın hemen ardından AUZEF soruları ve cevapları ile kontroller yapılacak. Bu kapsamda "AUZEF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" araştırılıyor. Peki; AUZEF vize soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ile AUZEF soruları ve cevapları 2024 PDF görüntüleme indirme ekranı.