AUZEF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI TIKLA İNDİR! | İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanır?

İstanbul Üniversitesi AUZEF vize soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı gündemdeki yerini aldı. Vize sınavları bu hafta sonu binlerce öğrencinin katılımı ile 81 il ve KKTC'de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde eş zamanlı olarak yapılıyor. Adayların her ders için ayrı hazırlanan kitapçıkları cevaplama süresi 30 dakika olacak. 2024 AUZEF soruları ve cevap anahtarı sınavın ardından yayınlanacak. Peki, AUZEF soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, PDF nasıl indirilir? İşte detaylar.