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AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI PDF || İÜ AUZEF final sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
09:13
AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI PDF || İÜ AUZEF final sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi final sınavları, 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan bilgilendirme metnine göre, her ders için 20 soru sorulacak ve öğrencilere bu soruları cevaplamak için 30 dakika süre verilecek. Üç oturumda tamamlanacak olan sınavlar sonrasında, öğrenciler sınav soruları ve cevapları adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, AUZEF final sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?