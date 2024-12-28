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Haberler Yaşam AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI PDF || İÜ AUZEF final sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:13

AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI PDF || İÜ AUZEF final sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi final sınavları, 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan bilgilendirme metnine göre, her ders için 20 soru sorulacak ve öğrencilere bu soruları cevaplamak için 30 dakika süre verilecek. Üç oturumda tamamlanacak olan sınavlar sonrasında, öğrenciler sınav soruları ve cevapları adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, AUZEF final sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI PDF || İÜ AUZEF final sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi ara sınavları 28-29 Aralık tarihlerinde yapılacak. Sınavda her dersten 20 çoktan seçmeli soru sorulacak. Ara sınavın değerlendirmeye etkisi %30, bitirme/telafi sınavının ise %70 olacak. Öğrenciler, sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanmasını bekliyor. İşte, 2024-2025 AUZEF sınav soruları ve cevaplarıyla ilgili detaylar haberin devamında...

AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI PDF || İÜ AUZEF final sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AUZEF SINAVLARI BAŞLADI!

2024-2025 eğitim öğretim dönemi güz yarıyılı AUZEF final sınav tarihleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından açıklandı.

Buna göre 3 oturumlu AUZEF final sınavları,28 Aralık Cumartesi ve 29 Aralık Pazar günü yapılacak.

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AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI PDF || İÜ AUZEF final sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AUZEF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilişking elişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Geçmiş dönemde düzenlenen AUZEF sınavları baz alındığında soru ve cevapların 1 hafta içinde yayınlanması bekleniyor.

AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI PDF || İÜ AUZEF final sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-2025 yılı İstanbul Üniversitesi AUZEF fınal sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sonuçların sınav tarihinden itibaren iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI PDF || İÜ AUZEF final sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

AUZEF FİNAL SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

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