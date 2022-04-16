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Haberler Yaşam AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? İÜ 16-17 Nisan 2022 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.04.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 10:08

AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? İÜ 16-17 Nisan 2022 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrenciler AUZEF soruları ve cevapları için sorgulama yapıyor. 2021 - 2022 eğitim - öğretim yılı bahar dönemi ara sınavı dört oturumda gerçekleşiyor. Vize sınavının ardından AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı sorusuna yanıt aranacak. 17 Nisan'da sınavların tamamlanması ardından AUZEF soruları ve cevapları açıklanacak. Peki AUZEF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2022 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak? İşte bilgiler…

AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? İÜ 16-17 Nisan 2022 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

AUZEF soru ve cevap anahtarı kitapçığı ile ilgili araştırmalar adayların gündeminde yer alıyor. İÜ bahar dönemi vize sınavı 4 oturumda tamamlanıyor. Sınav oturumlarının tamamlanmasının akabinde sorular ve cevap anahtarı kitapçığı erişme açılacak. AUZEF soruları ve cevap anahtarına erişimin online platform üzerinden açıklanması bekleniyor. Vize sonuçlarının yıl sonu değerlendirmesine katkısı yüzde 40 oranında olacak. Peki AUZEF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2022 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? İÜ 16-17 Nisan 2022 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Üniversitesi vize sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. AUZEF sınavları kurum tarafından belirtilen tarihlerde 4 oturumda geçtiğimiz günlerde sona eriyor. Sınavların bitmesi ile birlikte AUZEF soruları ve cevapları için internette erişime açılacak. Soru ve cevapların itiraz süresinin ardından açıklanması bekleniyor.

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AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? İÜ 16-17 Nisan 2022 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? İÜ 16-17 Nisan 2022 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

AUZEF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı 16-17 Nisan 2022 tarihinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Sabah oturumları (1.ve 3. Oturum) saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'te, 4. Oturum ise saat 15.00'te başlayacak.

AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? İÜ 16-17 Nisan 2022 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?
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