Haberler Yaşam AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? İÜ 16-17 Nisan 2022 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 16.04.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 10:08

AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? İÜ 16-17 Nisan 2022 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrenciler AUZEF soruları ve cevapları için sorgulama yapıyor. 2021 - 2022 eğitim - öğretim yılı bahar dönemi ara sınavı dört oturumda gerçekleşiyor. Vize sınavının ardından AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı sorusuna yanıt aranacak. 17 Nisan'da sınavların tamamlanması ardından AUZEF soruları ve cevapları açıklanacak. Peki AUZEF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2022 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak? İşte bilgiler…