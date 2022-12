Haberler Yaşam AVATAR 2 VİZYON TARİHİ GELDİ: Avatar 2 çıktı mı, ne zaman saat kaçta çıkacak, nereden izlenir?

Giriş Tarihi: 16.12.2022 07:18 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 07:19

Avatar devam filmiyle 13 yıl aradan sonra izleyicisi ile buluşuyor. Orijinal adıyla The Way of Water; Suyun Yolu efsane hikayenin devamı niteliğinde yayınlanacak. Avatar 2 vizyon tarihi geldi çattı. Yönetmen ve senarist koltuğunda James Cameron'un oturduğu yapım, devam filmi ile Türkiye'de heyecanla bekleniyor. Avatar 2 çıktı mı, ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak, sinemaya ne zaman gelecek gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte, Avatar 2 vizyon tarihi, konusu ve oyuncuları…